‘Grand Theft Auto: The Trilogy’ es criticado por su baja calidad; usuarios en redes sociales han mostrado que la colección no está bien optimizada.

Lo que parecía sería un día de júbilo no ha resultado tanto para los fans de ‘GTA’ con el lanzamiento de ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’, el cual no ha salido como se esperaba.

En Twitter varios fans han expresado su decepción con ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’, por su baja calidad gráfica, bugs y glitches que persisten en los títulos del compilado.

Grand Theft Auto: The Trilogy (@Wabe_Style)

Grand Theft Auto: The Trilogy (@SoyFedelobo)

Además de esto, se han señalado otros problemas en ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’ , como que aún no es posible descargarlo en PC o que se quitó el multijugador en ‘GTA: San Andreas’.

Todo lo aquí señalado al parecer persiste en todas las versiones de ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’, aunque sería más evidente en la edición de Nintendo Switch.

Asimismo, las versiones de PC, PS5 y Xbox Series X serían las menos afectadas, aunque no por eso se salvan del todo.

Esto es GTA: San Andreas en PS5. No sólo tiene las mismas animaciones, físicas e IA que el original, si no que encima no se han molestado en adaptar ni un mínimo la distancia de dibujado. Lo más gracioso es que aún así tiene bastantes problemas de framerate y nunca alcanza los 4K pic.twitter.com/4oaxb6XccT — El Analista de Bits (@analistadebits) November 11, 2021

Rockstar habría reciclado varias cosas para ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’

El problema de ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’ no sólo vendría con el apartado gráfico y el desempeño general de los juegos, también con su gameplay.

Varios fans también han reportado que ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’ es todo, menos una remasterización como tal; pues recicla casi todos los elementos de los juegos originales.

Señalan que ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’ tiene la misma IA, físicas, animaciones y jugabilidad general de las versiones de PS2; Rockstar no cambió nada en lo absoluto.

Grand Theft Auto: The Trilogy (@DaftHero)

Esto ha sido decepcionante para muchos, pues esperaban que ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’ arreglara algunas cosas que fallaron en los juegos de hace 20 años, como el pésimo control de aeronaves.

Sin embargo, no fue así. Es tal la frustración de algunos, que ya ponen a ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’ al lado de decepciones como ‘Cyberpunk 2077′.

Hasta el momento, Rockstar no ha emitido una declaración acerca de estas críticas a ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’.

Con información de Twitter.