‘Free Fire’ tendrá colaboración especial con ‘Venom 2′

Con motivo del estreno de ‘Venom 2′ (’Venom: Let There Be Carnage’), Garena anunció una colaboración especial con su juego móvil, ‘Free Fire’.

La colaboración dará inicio el próximo 10 de octubre de 2021 en ‘Free Fire’, unos días después del estreno de ‘Venom 2′ en cines.

Contará con elementos del protector letal Venom y Carnage, incluidos objetos del juego, coleccionables y atuendos relacionados a los simbiotes de Marvel.

Free Fire x Venom (@freefirelatino)

Además, quienes vayan al cine a ver ‘Venom 2′ y jueguen ‘Free Fire’, recibirán una recompensa especial; sin olvidar que la película contará con easter eggs del juego.

Más detalle de la colaboración de ‘Venom 2′ con ‘Free Fire’ se darán a conocer en los próximo días, conforme se acerque la fecha de lanzamiento.

‘Venom 2′ se estrenará en salas de cine de México el próximo 6 de octubre de 2021, tras un año de retraso debido a la pandemia mundial de Covid-19.

La de ‘Venom 2′ sería una de las últimas colaboraciones de ‘Free Fire’ en el año

Estamos en la recta final de 2021, es por ello que la colaboración de ‘Venom 2′ con ‘Free Fire’ sería una de las últimas que veríamos para el juego este año.

Es de destacar, pues además de ‘Venom 2′, ‘Free Fire’ ha tenido una gran cantidad de crossovers en estos últimos 12 meses, algo que no se había visto.

El título de Garena ha visto desfilar por sus mapas a Cristiano Ronaldo, Godzilla, King Kong, ‘Attack on Titan’, e incluso a personajes de ‘Street Fighter’.

Free Fire x Street Fighter (Garena)

Esto le ha dado un gran renombre, sobretodo entre los interactivos móviles, que es donde ‘Free Fire’ domina casi en su totalidad, superando a ‘Fortnite’.

Tal solo en 2020, ‘Free Fire’ fue nombrado como el juego móvil más descargado en el mundo y uno de los más importantes del año.

Lo curioso es que ‘Free Fire’ tiene su principal base de fans en regiones de Asia y América Latina; aún así se tratan de jugadores fieles a la obra.