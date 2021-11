‘Free Fire’ es nombrado “Juego del año móvil de Esports 2021″; siendo la segunda vez consecutiva que los Esports Awards 2021 le entregan este galardón al juego.

‘Free Fire’ fue nominado junto a títulos como ‘PUBG Mobile’, ‘Arena of Valor’, ‘Mobile Legends’, ‘Call of Duty: Mobile’, ‘Brawl Stars’, ‘Clash Royale’ y ‘League of Legends: Wild Rift’.

Todos juegos que han logrado un impacto en el mercado móvil, generando incluso una escena de esports a su alrededor; sin embargo, no pudieron arrebatarle el título a ‘Free Fire’.

Free Fire Juego Móvil de Esports (Garena)

Hay que señalar que aunque los juegos citados tienen torneos oficiales de esports, el mejor organizado en este aspecto es ‘Free Fire’ con su liga internacional y regional en diversas zonas del mundo.

Justin Lye, Gerente Global de Esports de Garena, dedicó la victoria a la comunidad de ‘Free Fire’, así como al equipo de desarrolladores y estrategas detrás del battle royale.

Además de ganar “Juego Móvil de Esports”, en 2020 ‘Free Fire’ fue reconocido como el juego para celulares y tablets más descargado en todo el mundo.

‘Free Fire’ estableció varios récords en 2021

Aunque se habla poco de ‘Free Fire’ entre la comunidad de jugadores en general, la realidad que el juego de Garena es todo un fenómeno a nivel mundial, sobretodo entre lo más jóvenes.

Tan sólo en este 2021, ‘Free Fire’ estableció un par de récords para un juego móvil, así como para los esports en general.

La Free Fire World Series 2021 de Singapur estableció un nuevo récord global de esports al tener un pico de 5.4 millones de espectadores concurrentes.

Free Fire (Garena)

Además de que ‘Free Fire’ se convirtió en el primer juego móvil del género battle royale en alcanzar mil millones de descargas en la Google Play Store.

Con esto ‘Free Fire’ supera por mucho a fenómenos como ‘Fortnite’ y ‘PUBG Mobile’, títulos en los que se piensa cuando hablamos de battle royale móvil.

Algo curioso es que el principal mercado de ‘Free Fire’ es Asia y América Latina, donde el juego es más popular; en otros territorios no tiene tanta relevancia.