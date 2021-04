'Attack on Titan': El manga llega a su final tras 11 años

El capítulo 139 de 'Attack on Titan' ya fue publicado en Japón, concluyendo así 11 años de publicaciones del manga.

Llegó el día, tras 11 años de publicación casi ininterrumpida, 4 temporadas en televisión, varias películas animadas y live-action, y un fenómeno a nivel mundial, el manga de 'Attack on Titan' ha llegado a su fin.

El capítulo 139 de 'Attack on Titan' fue publicado oficialmente este 8 de abril en occidente -9 de abril en Japón-; estas últimas viñetas muestran lo que sucede tras la gran batalla, cerrando el arco de prácticamente todos los personajes.

Siendo ya el 9 de abril en Japón, el capítulo final del manga escrito e ilustrado por Hajime Isayama, "Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)", ha sido oficialmente publicado. La obra llega a su final tras 11 años y 7 meses de serialización. #Shingeki pic.twitter.com/HsdDHj8om7 — Kudasai (@somoskudasai) — Kudasai (@somoskudasai) April 8, 2021

Al respecto Hajime Isayama agradeció a todos los fans que estuvieron con él y sus personajes a lo largo de más de una década, sobretodo porque al inicio nadie confiaba en que su historia fuera a funcionar.

No obstante, la calidad habló por sí misma y 'Attack on Titan' es considerada la mejor obra del manga de los últimos años, mientras que su versión animada es señalada como la mejor serie de televisión de la historia.

Fans lloran el final de 'Attack on Titan'

Obviamente las reacciones al final de 'Attack on Titan' no se hicieron esperar, los fans de la obra celebraron el desenlace, aunque no ocultaron su tristeza tanto por lo mostrado en el capítulo, como por el hecho de que ya no habrá más de su manga favorito.

Recordemos que el propio Hajime Isayama declaró que no habrá más de 'Attack on Titan' en el futuro próximo, nada de secuelas, spin-offs, reinterpretaciones; básicamente la historia de Eren, Mikasa y Armin ha llegado a un final definitivo.

Los psicólogos atendiendo a los fans de #AttackOnTitan después de leer el final de Shingeki.#ThankYouIsayama pic.twitter.com/NAKRbczAOe — Diego alejandro (@Diego_CabelloG) — Diego alejandro (@Diego_CabelloG) April 8, 2021

Creo que este panel de Levi nos representa a todo el fandome de Shingeki no kioyin, no hemos llegado enteros y no volveremos a ser los mismos, pero llegamos al final.

Esto es una enseñanza para la vida misma "Lucha en cuerpo y alma por lo que crees justo"#ThankYouIsayama pic.twitter.com/5UOpGFtsQ2 — My Own Queen (@luciaofficial13) — My Own Queen (@luciaofficial13) April 8, 2021

Lo último que veremos de los titanes será en la segunda parte de la temporada final del anime, que se estrenará entre finales de 2021 e inicios de 2022; se puede decir que en un año todo este universo habrá cerrado su ciclo de manera permanente.

