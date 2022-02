El Titán Acorazado de ‘Attack on Titan’ llega a ‘Call of Duty’, esto dentro de un paquete de artículos dedicados al mundo del popular anime.

El paquete Attack On Titan - Armored Titan de ‘Call of Duty’ viene con 10 artículos, incluido un arma maestra ultra-rara junto con el aspecto de operador del “Titán Acorazado” para Roland Zeiment.

Además del Titán Acorazado, ‘Call of Duty’ recibirá el rifle de asalto ultra raro “Armored Strength”, también basado en la estética de ‘Attack on Titan’.

Titán Acorazado en Call of Duty (Activision)

Además tenemos el rifle francotirador legendario “Colossus” y el proyecto de arma de pistola “Anti-Personnel” inspirado en el arma de Kenny the Ripper, todo con el estilo de ‘Attack on Titan’.

Como imaginarán, estas armas de ‘Attack on Titan’ podrán equiparse en todos los personajes de ‘Call of Duty’, mientras que aspecto Titán Acorazado será exclusivo del operador mencionado.

Otros objetos de ‘Call of Duty’ x ‘Attack on Titan’ son el emblema “Paradis Lost”, el amuleto “Titan Serum”, el rociador “Wall Titan”, el reloj “Die-urnal”, la tarjeta “Thunder Spears” y la introducción “Unstoppable Force”.

El Titán Acorazado de ‘Attack on Titan’ ha tenido un mejor recibimiento en ‘Call of Duty’

El primer paquete de ‘Call of Duty’ x ‘Attack on Titan’ no fue muy bien recibido que digamos; muchas personas se quejaron de que el skin de Levi no le quedaba al operador del juego.

Sin embargo, el Titán Acorazado de ‘Attack on Titan’ ha tenido una mejor reacción ahora que ya está disponible en ‘Call of Duty’.

Principalmente porque el diseño de Titán Acorazado encaja perfectamente con el operador Roland Zeiment de ‘Call of Duty’, pareciendo un personaje de ‘Attack on Titan’ como tal.

Titán Acorazado en Call of Duty (Activision)

Aunque hay varios fans que no están de acuerdo con que el Titán Acorazado use armas en ‘Call of Duty’, cosa que no pasa en ‘Attack on Titan’.

Aún así parece que esta vez Activision dio en el clavo con su contenido de ‘Attack on Titan’ para ‘Call of Duty’.

Estaremos al pendiente por si hay un nuevo paquete de ‘Attack on Titan’ para los juegos de ‘Call of Duty’.