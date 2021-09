‘Fortnite’ recibe un increíble atuendo de Venom

Como parte de la colaboración entre ‘Fortnite’ y ‘Venom 2′, el juego de Epic estreno una nueva skin dedicada a Eddie Brock en su versión de ‘Let There Be Carnage’.

Este skin de Eddie Brock en ‘Fortnite’ tiene un gesto especial, pues se puede transformar en Venom y mantenerse así durante toda la partida.

Si no son partidarios del “Protector Letal”, pueden deshacerse de su forma de simbiote y regresar al buen Eddie volviendo a activar el gesto mencionado.

El atuendo Eddie Brock (Venom) de ‘Fortnite’ también incluye el pico Cuchilla de simbionte, así como su aspecto clásico de los cómics de Marvel.

Los jugadores que compren el lote Venom también recibirán el emoticon Distintos aperitivos deliciosos. Todo se puede adquirir junto o por separado.

El lote de Venom y el atuendo de Eddie Brock estarán disponibles en la Tienda de Objetos de ‘Fortnite’; quienes ya tengan algunos objetos recibirán un descuento.

‘Fortnite’ espera mucho contenido de ‘Venom: Let There Be Carnage’

Aprovechando que la eternamente retrasada ‘Venom: Let There Be Carnage’ por fin va a llegar a cines, Sony y Epic se unieron con contenido en ‘Fortnite’.

Como ya sabemos, además del atuendo de Venom, ‘Fortnite’ tiene un skin especial de Carnage como parte del Pase de Batalla de su nueva temporada.

Además se espera más objetos relacionados a la película y los villanos de Spider-Man, los cuales llegarían de manera independiente y no en un lote como tal.

Venom en Fortnite (Epic Games)

Epic no dio detalles de cuáles serán estos objetos de Venom en ‘Fortnite’; pero aseguró que los jugadores los podrán conseguir sin problemas.

Lo más seguro es que sean añadidos a la Tienda de Objetos de ‘Fortnite’ conforme se acerque la fecha de estreno de ‘Venom: Let There Be Carnage’.

Si son fans de Venom, les sugerimos que estén muy atentos a las actualizaciones que pueda tener ‘Fortnite’ y su tienda en los próximos días.

Con información de Epic.