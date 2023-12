Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen llega de manera un tanto sorpresiva, pues originalmente Square-Enix dijo que este juego no fue planeado para tener un DLC.

Además Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen es lanzado apenas unos meses después del título original y en el día que fue anunciado; basta decir que las cosas lucían bastante extrañas para este contenido.

Ahora que ya lo pudimos probar podemos decir que es un tanto decepcionante y en realidad parece que fue hecho más por cumplir que por un afán real de expandir la historia.

Aunque tiene cosas interesantes, te deja la sensación de que podría ser un contenido gratuito o incluso haber sido parte del juego original.

Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen (Square-Enix)

¿Cómo es Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen?

Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen técnicamente es una misión secundaria dentro de la campaña principal, pues se ubica exactamente antes de la batalla final.

Además que necesitas haber hecho todas las misiones adicionales de los personajes secundarios para tener acceso a Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen.

Una vez hecho esto se te indicará que hay unos cristales oscuros, así que Clive y sus amigos deberán de ir a investigar.

Así es como llegarás a la Torre de los Sabios, la cual esconde algunos misterios sobre la civilización Empírea; además de tener uno de los jefes más difíciles del juego.

Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen (Square-Enix)

Como imaginarás, dicha torre es lineal; todo se reduce a caminar en una recta hasta llegar a la parte más alta, acabando con todo lo que esta a tu paso.

Algo a decir es que los enemigos de esta zona, y sobretodo el jefe, ofrecen un reto mayor que el resto de enemigos que encontramos en la campaña; es recomendable llegar con un nivel alto.

Asimismo, encontrarás algunos cofres con objetos interesantes que cambian un poco la dinámica del gameplay, pues te recuperan la vitalidad bajo ciertas circunstancias o mejora tu ataque.

Fuera de esto, Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen no ofrece muchos cambios al título base, pues no hay nuevas habilidades para Clive ni cambia la historia de manera radical.

Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen (Square-Enix)

El final es el mismo y el sistema de juego se mantiene intacto; lo mismo que el apartado gráfico, que es excelente, pues es el mismo que se maneja en toda la obra.

En otras palabras, Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen es sólo una misión extra en una zona bastante limitada, más que un contenido grande en sí mismo.

¿Vale la pena Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen?

Aunque Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen no tiene un precio exagerado (alrededor de 200 pesos), tampoco es que se sienta que el contenido justifique la paga.

Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen dura apenas 3 horas y no agrega nada realmente al juego, más allá de la batalla contra un jefe opcional.

Si bien esa pelea y el reto general de la Torre de los Sabios es interesante; quedas con la impresión de que esta pudo ser una misión dentro del juego original o una actualización gratuita.

Como ya mencionamos, parece que este DLC se lanzó más por la necesidad de lanzar algo debido al buen recibimiento del juego, que por tenerlo planeado a conciencia.