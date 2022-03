Ex empleado de Nintendo asegura realizaban experimentos inhumanos los cuales pudieron haberlo matado o dejado ciego .

Estos experimentos fueron parte de las pruebas de seguridad de la consola creada por Nintendo en el año 1995 ‘Virtual Boy’.

Los métodos de prueba empleados por Nintendo fueron comparados con los de la película ‘La Naranja Mecanica’ de Stanley Kubrik.

Durante una entrevista para ‘Did You Know Gamming’, rescató ‘Level Up’, un exproductor asociado de Nintendo, Jim Wornell, aseguró realizaban experimentos inhumanos.

La pruebas de acuerdo con el ex productor asociado de Nintendo eran similares a la escena de la película ‘La Naranja Mecánica’ en donde “ los amarran a una silla con los párpados abiertos ”.

Y es que para probar la consola a los empleados se les dilataban las pupilas y se les iluminaba con la instrucción de no parpadear.

Para que la prueba de Nintendo tuviera resultado, a los empleados se les sentaba y acomodaban una ponerles varillas de plástico en los ojos.

“Pruebas de tortura simplemente extrañas e inhumanas solo para asegurarse de que esta cosa no me mataría, me cegaría o lo que sea”

Jim Wornell para Did You Know Gamming.