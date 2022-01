Edificio donde se fundó Nintendo se convierte en hotel; se inaugurará en abril de este 2022 y las reservaciones ya están abiertas para todo mundo (con ciertas restricciones debido a la pandemia).

Este hotel se encuentra en la ciudad de Kioto y se trata de una remodelación que hizo la compañía “Plan Do See” al edificio original donde se fundó Nintendo en 1889, el cual ya había tenido varios cambios en más de 100 años de historia.

El hotel llevará por nombre “Marufukuro” en honor a “Marufuku”, nombre de una empresa derivada de Nintendo que distribuía sus productos originalmente.

Hotel Marufukuro en el antiguo edificio de Nintendo (Plan Do See)

Si te quieres dar una vuelta por el hotel que estará en el edificio donde se fundó Nintendo, tenemos que advertirte que la reservación no es nada barata.

Las habitaciones del hotel van de los 22 mil a los 47 mil pesos por una noche, algo caro a pesar de que es el edificio donde se fundó Nintendo, aunque probablemente eso es lo que eleva el precio.

Si bien hay habitaciones disponibles para cualquier fecha, toma en cuenta que por la pandemia Japón constantemente cierra y abre sus fronteras; es posible que no dejen pasar extranjeros al país en los próximos meses.

El hotel no cuenta con una decoración de Nintendo

Algo que hay que aclarar es que este hotel no tiene ninguna relación con Nintendo de manera directa, a pesar de estar en el edificio donde se fundó la compañía.

Básicamente “Plan Do See” compró el edificio abandonado (que no sabemos si aún pertenecía a Nintendo) y lo renovó para crear el hotel; fuera de eso no hay un vínculo como tal.

De hecho el hotel “Marufukuro” cuenta con una estética muy tradicionalista, sin ningún elemento que recuerde a Nintendo o los videojuegos, respetando la estructura original del edificio.

Es eso lo que lo podría hacer atractivo, pues se mantuvo en lo posible los elementos originales de cuando Nintendo se fundó y de los más de 100 años de historia de la empresa en dicho lugar.

Muestra de ello es que no se removió la placa que hay en el exterior que señala que en ese lugar se fundó Nintendo, aunque actualmente las oficinas se encuentran en otro lugar en la misma ciudad de Kioto.

Lo que podrás encontrar en “Marufukuro” es lo que tradicionalmente hay en los hoteles: Gimnasio, Spa, Bar, Estancias, Restaurante y las diversas habitaciones; nada relacionado con el Nintendo actual.

