‘Attack on Titan’ confirma crossover con ‘Call of Duty: Vanguard’; luego de semanas de rumores, el juego de Activision dio a conocer su contenido del popular anime.

El lote de ‘Attack on Titan’ estará disponible el próximo 20 de enero de 2022, pudiendo usarse tanto en ‘Call of Duty: Vanguard’, como en ‘Call of Duty: Warzone Pacific’.

Entre otras cosas, el operador de ‘Call of Duty: Vanguard’, Daniel Yatsu, se pondrá el equipo legendario de Survey Corps de ‘Attack on Titan’ inspirado en el Capitán Levi Ackerman.

¡Den su corazón, soldados! Attack on Titan se cruza con Call of Duty en la Levi Edition Bundle. Vean los artículos en acción: https://t.co/nFgkDjcVyY pic.twitter.com/mrtGBTYfgS — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) January 11, 2022

Hay que mencionar que para acceder al contenido de ‘Attack on Titan’, los jugadores deberán de actualizar tanto ‘Call of Duty: Vanguard’, como ‘Call of Duty: Warzone Pacific’.

Además del lote de ‘Attack on Titan’, las actualizaciones de ‘Call of Duty: Vanguard’ y ‘Warzone Pacific’ incluirán un nuevo operador, una nueva arma, contenido adicional para Zombies, varias correcciones de errores, entre otras cosas.

La actualización de ‘Call of Duty: Vanguard’ estará disponible para descargar el 11 de enero, mientras que la actualización de ‘Call of Duty: Warzone Pacific’ se podrá descargar a partir del 12 de enero.

¿Qué incluirá el lote de ‘Attack on Titan’ de ‘Call of Duty: Vanguard’?

El lote de ‘Attack on Titan’ de ‘Call of Duty: Vanguard’ incluirá 10 artículos de la franquicia; uno de estos será el arma “Titan Piercer”, la espada de doble hoja que se usa para matar titanes.

También estará disponible en el paquete de ‘Attack on Titan’ el remate “Steel Cut”, así como la Highlight Intro “Vertical Maneuver” exclusiva de ‘Call of Duty: Vanguard’ y la MVP Highlight “Ultrahard Steel”.

Las otras dos armas de ‘Attack on Titan’ son los rifle de asalto “Historia” SMG e “Ymir Curse”, que funcionarán en los modos online de ‘Call of Duty: Vanguard’ y en ‘Call of Duty: Warzone Pacific’.

Attack on Titan Call of Duty: Vanguard (Activision)

Todas estas armas podrán usarse por cualquier operador; pero como mencionamos, Daniel Yatsu traerá todo el lote de ‘Attack on Titan’ equipado por defecto al momento de comprarlo en la tienda de ‘Call of Duty: Vanguard’.

Para finalizar, ‘Call of Duty: Vanguard’ también agregará un amuleto de arma clave “Secret Keeper”, el emblema “Wings of Freedom” y un sticker “One Hot Potato”, de ‘Attack on Titan’.