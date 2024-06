Parece que la gente de HBO se quiere superar con el inicio de House of the Dragon 2, pues sus primeros capítulos serán de larga duración.

Ya sabíamos que el episodio 1 de House of the Dragon 2 duraría más de una hora; pero no será el más largo de la serie.

Nueva información revela que será el capítulo 2 el que tendrá la mayor duración hasta el momento, algo que sorprende a todos los fans.

Sobretodo porque en la mayoría de ocasiones, los episodios de larga duración se dejan hasta el final de temporada, no al inicio como sucede aquí.

House of the Dragon 2 (HBO)

¿Cuánto durará el segundo capítulo de House of the Dragon 2?

De acuerdo con la gente de HBO, el segundo capítulo de House of the Dragon 2 tendrá una duración de 72 minutos.

Eso se traduce en una hora y doce minutos para el segundo capítulo de House of the Dragon 2.

Este episodio será el más largo de la serie hasta el momento, pues no sabemos la duración del resto de capítulos de la temporada.

Si sumamos la duración de los primeros dos episodios de esta temporada, tendremos que en total serán dos horas y cuarto de metraje completo.

¿Por qué duran tanto los capítulos de House of the Dragon 2?

Si bien los fans están felices con la duración de los capítulos de House of the Dragon 2, algunos preguntan el por qué son tan largos en esta ocasión.

Desde Game of Thrones, la mayoría de los episodios de la serie apenas si alcanzaban la hora en el mejor de los casos.

Se cree que HBO está “rellenando” los capítulos de House of the Dragon 2, debido a que esta temporada tendrá sólo 8 episodios en lugar de 10, como se pensaba originalmente.

Es posible que para no perder del todo esos dos capítulos faltantes, los realizadores compensen extendiendo la duración del resto de episodios de la temporada.

Con esto se tendría, en cierta forma, la decena de capítulos, aunque sea de manera un tanto artificial.

Con información de HBO.