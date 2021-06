El juego de mesa ‘The Binding of Isaac: Four Souls’ regalará agua de la bañera de su creador

En una extraña promoción, el juego de mesa ‘The Binding of Isaac: Four Souls’ dará a los jugadores agua con la que se bañó su creador, Edmund McMillen.

Esto forma parte del Kickstarter de ‘The Binding of Isaac: Four Souls’; sin embargo, se trata de una recompensa exclusiva sólo para los que donen 40 mil pesos.

Así es, si querías un poco de del agua con la que se bañó Edmund McMillen, tenías que desembolsar el equivalente a 2 mil dólares.

Agua de bañera "The Binding of Isaac: Four Souls" (@edmundmcmillen)

¡Oh, también, Agua de Baño como recompensa! Ahora, cada patrocinador de este nivel obtendrá ... 3 juegos de 2 cartas promocionales de Gish, una expansión completa de cuatro almas + expansión, una baraja de cartas de tarot de Isaac y algunos pedacitos de basura aleatoria de mi casa. http://thefoursouls.com (casi agotado) Edmund McMillen

Además de este curioso líquido, los donadores recibirán el juego de mesa completo, junto con varios coleccionables como pins, tatuajes temporales y dados.

Parece que mucha gente deseaba este frasco de agua de bañera, pues la opción para donar 40 mil pesos ya está agotada en estos momentos.

Ahora los “afortunados” donadores de ‘The Binding of Isaac: Four Souls’ sólo tendrán que esperar para recibir el agua del baño de Edmund McMillen.

‘The Binding of Isaac: Four Souls’ se está burlando de Belle Delphine

El agua de la bañera de Edmund McMillen es claramente una burla de ‘The Binding of Isaac: Four Souls’ hacia Belle Delphine, quien hizo la misma promoción.

En 2019 esta creadora de contenido desató la polémica al vender el agua con la que se bañó, con una estrategia diferente a ‘The Binding of Isaac: Four Souls’.

En el juego el frasco con agua se trata de un extra a una serie de recompensas relacionadas al mismo proyecto de ‘The Binding of Isaac: Four Souls’.

Belle Delphine, influencer. (@belledelphine4life / Instagram)

Mientras que el caso de Belle Delphine, simplemente daba el líquido sin ningún extra o razón de peso detrás, cosa que le valió críticas.

No obstante, tuvo mucho éxito y vendió todos los frascos que ofreció en ese momento, algo que hasta este momento muchos no se explican.

Lo curioso es que gracias a esta estrategia, la fama de Belle Delphine se disparó; tal vez la gente detrás de ‘The Binding of Isaac: Four Souls’ busque lo mismo.

Con información de Kotaku.