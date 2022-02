El final de ‘Attack on Titan’ ha sido retrasado; a través de la cuenta oficial de Twitter de la franquicia se dio a conocer que ha habido un cambio de fecha en la emisión.

No te preocupes, no tendrás que esperar mucho para ver el final de ‘Attack on Titan’, el episodio sólo se movió una semana de su estreno original.

El último capítulo de ‘Attack on Titan’ ya no se emitirá el 27 de marzo, siendo ahora el 4 de abril su nueva fecha de lanzamiento tanto en Japón, como en servicios de streaming.

[Aviso de cambio de fecha y hora de emisión] La fecha y hora de transmisión de NHK se cambiará de la siguiente manera. ● Episodio 84 Antes del cambio: 6 de marzo (domingo) 24:05 Después del cambio: 6 de marzo (domingo) 24: 15 * Debido a la programación especial, se cambiará la hora de inicio. ● Episodio 87 Antes del Cambio: Domingo 27 de Marzo 24:05 Después del cambio: 3 de abril (domingo) 24:05 * La transmisión se suspenderá el 27 de marzo por programación especial. @anime_shingeki

El retraso del final de ‘Attack on Titan’ se debe a que el canal que emite el anime en Japón, NHK, tendrá una programación especial el día y hora en que se transmite la serie.

Debido a esto, han tenido que reagendar varios de sus contenidos, incluyendo a ‘Attack on Titan’, no importando que ese día estaba programado para ser su final.

Así que si eres fan de ‘Attack on Titan’ y has estado siguiendo esta última temporada, tendrás que hacer acopio de paciencia para conocer el desenlace.

Hay mucha expectativa por el final de ‘Attack on Titan’

El final de ‘Attack on Titan’ ha generado mucha expectativa entre los fans del anime, pues estamos hablando de la serie de mayor impacto de los últimos años.

No sólo eso, hay mucho morbo debido a que el final de ‘Attack on Titan’ en el manga causó mucha controversia en su momento, al grado que Hajime Isayama le hizo varios añadidos posteriormente.

Los fans que seguían el manga de ‘Attack on Titan’ señalaron que se trataba de un pésimo final para una historia tan bien trabajada en sus más de 10 años de publicación.

Varios quieren ver si el final de ‘Attack on Titan’ en el anime se mantendrá o se harán algunos ajustes para distanciarse de la obra original y provocar un rechazo menor.

Sea cual sea la decisión de los creativos, se espera que el final de ‘Attack on Titan’ sea todo un suceso en el mundo del anime moderno.

Al grado de que hay posibilidades que el ímpetu de los fans vuelva a tirar las aplicaciones que transmiten ‘Attack on Titan’ en todo el mundo, como sucedió en el estreno de su temporada final.

