EA: Hackers roban información y el código fuente de ‘FIFA 21’

EA fue víctima de un hackeo, el cual ha dado como resultado el robo de 780 GB en información, así como el código fuente de ‘FIFA 21′ y el moto Frostbite.

EA confirmó el ataque a medios como VICE y Motherboard, señalando que ya investigan el caso, asegurando que los datos de los jugadores están a salvo.

Los reportes del robo de información comenzaron a circular en la tarde de este 10 de junio, luego de que en foros se ofreciera el paquete.

FIFA 21 (EA)

La desarrolladora señala que ya se ha puesto en contacto con las autoridades y dejarán todo en sus manos.

Asimismo, confían en que esto no afectara mucho sus futuros títulos ni su actual modelo de negocios, basado en la explotación de microtransacciones.

EA es la tercera compañía de videojuegos que sufre robo de información en los últimos 12 meses junto a Capcom y CD Projekt RED.

¿Cuáles fueron los datos extraídos de los servidores de EA?

Según los reportes, además del mencionado código fuente de ‘FIFA 21′ y el Frostbite, los hackers habrían robado otras herramientas de EA.

Se menciona varios bundles de desarrollo y otros paquetes de código de juegos de EA, aunque no se dan a conocer qué obras en específico.

Esto último sería lo más sensible, pues dichos programas se pueden copiar con facilidad y usar para potenciar desarrollos diversos, no sólo de videojuegos.

Star Wars Jedi: Fallen Order (EA)

No obstante, todo indica que los hackers no están dispuestos a vender la información a cualquier persona.

En las publicaciones se menciona que sólo harán caso a gente con una reputación comprobada, de lo contrario no escucharán ofertas.

Asimismo, no mencionan nada de datos personales de trabajadores de EA, lo que significa o que no los robaron o no pretenden compartirlos con terceros.

Con información de VICE y BBC.