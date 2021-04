E3 2021: Conferencia de Ubisoft regresa al evento

Tras un año de ausencia, Ubisoft anuncia su regreso oficial al E3 2021.

E3 2021 es un hecho, a diferencia del año pasado donde todo era incertidumbre, ahora empresas y organizadores están poniendo todo su empeño para traer de regreso el evento más grande de videojuegos; la primera desarrolladora en anunciar su retorno fue Ubisoft.

A través de redes sociales la empresa francesa dio a conocer su Ubisoft Forward de este año, el cual se enmarcará dentro de E3 2021, llevándose a cabo el próximo 12 de junio a las 2 de la tarde , hora del centro de México.

De momento no hay más información al respecto; no obstante, dada la ausencia de anuncios importantes en este primer cuarto de 2021, se espera que la compañía aproveche su transmisión para dar novedades de obras como 'Far Cry 6', 'Prince of Persia', y el nuevo 'Rainbow Six'.

E3 2021 será un evento digital

Aunque en un principio se habló de un evento híbrido, con elementos en línea y presenciales, al final la ESA y el resto de organizadores decidieron que E3 2021 sea manera digital, pues la pandemia de Covid-19 no está del todo controlada.

Así todas las compañías que vayan a participar en el E3 2021 tendrán presentaciones pre-grabadas, como se ha estado haciendo desde 2020; de hecho la propia Ubisoft estrenó el formato "Forward" el año pasado debido al impedimento de tener conferencias con público en vivo.

E3 ESA/E3

Este formato no es ajeno para algunas empresas, tal es el caso de Nintendo y Microsoft, quienes comenzaron a presentar este tipo de transmisiones hace varios años; es más, desde la época del Wii U, la Gran N abandonó las conferencias de E3 en favor de un Direct especial.

Estaremos al pendiente del resto de compañías que se sumen a los eventos digitales de E3, con el fin de tener el calendario completo de presentaciones.

Con información de Ubisoft.