¿Dónde ver la final del Apertura 2022 de la División de Honor de League of Legends?

Luego de tres meses de competencia, The Kings y Atheris Esports se jugaran el título del Apertura 2022 de la División de Honor de ‘League of Legends’.

La División de Honor de League of Legends que organiza LVP México tendrá su gran final este miércoles 6 de abril en punto de las 6:00 p.m. (CDMX) por Twitch “LVPMexLoL” y YouTube “LVP LAN”.

Atheris Esports y The Kings serán los que se enfrente por el campeonato del Apertura 2022 de la División de Honor de ‘League of Legends’, así como medio pase para la Promo/Relegación de la LLA.

La Gran Final de DDH Apertura 2022 está lista. @AtherisEsportsT quiere ser el monarca en su primera aparición en la competencia, mientras que @thekingsesport busca su primera ansiada corona. Dos equipos, un solo campeón, ¿Estás preparado? 🐍 👑#DDHLOL 🏆 pic.twitter.com/NyY4C2UU0M — División de Honor Telcel | #DDHLOL (@LVPmexLoL) April 4, 2022

Se espera que sea un partida reñida, pues ambos equipos dominaron gran parte del Apertura 2022 de la División de Honor de ‘League of Legends’, incluyendo los playoffs de esta temporada.

La final del Apertura 2022 de la División de Honor de ‘League of Legends’ será al mejor de 5, lo que significa que tendría una duración en promedio de 3 horas, aunque este tiempo se puede expandir.

Asimismo, la LVP no tendrá un evento presencial con público para la final de la División de Honor de ‘League of Legends’; no se sabe cuándo retomarán este formato.

The Kings son los favoritos para llevarse el Apertura 2022 de la División de Honor de ‘League of Legends’

The Kings es sin duda el equipo llamado a llevarse el Apertura 2022 de la División de Honor de ‘League of Legends’, luego de su gran paso en la temporada regular y playoffs.

The Kings en poco tiempo se ha convertido en una organización referente. Se incorporó a la División de Honor de ‘League of Legends’ hace año y medio, llegando a una final en 2021.

Sin embargo, Team Aze su puso en su camino a la gloria, al arrebatarles el Clausura 2021 de la División de Honor de ‘League of Legends’, lo que después significaría la llegada del “as” a la LLA.

Final División de Honor de League of Legends (LVP)

Por su parte Atheris Esports es el equipo sorpresa de la División de Honor de ‘League of Legends’, llegando a la final en su primera temporada dentro de la liga mexicana.

Atheris Esports demostró que viene por el campeonato al quedar como el primer lugar de la tabla general, en la temporada regular del Apertura 2022 de la División de Honor de ‘League of Legends’.

Atheris Esports ya ha tenido grandes triunfos en otras disciplinas de los esports, por lo que un campeonato en la División de Honor de ‘League of Legends’ confirmaría el alcance de la organización.