‘Call of Duty: Mobile’ anunció su colaboración con la serie de Netflix, ‘Ghost in The Shell: SAC_2045′, basada en el popular manga y anime homónimo de Masamune Shirow; esto en la temporada 7 del juego.

‘Call of Duty: Mobile’ incluirá skins de Motoko y Batou, una nueva región llamada “Nueva Visión” en el mapa de Battle Royale Isolated, y un modo donde podrás completar misiones junto a los personajes de ‘Ghost in The Shell: SAC_2045′.

Asimismo, se presentará un nuevo enemigo en forma de “posthumanos”, que no son otra cosa que humanos con mejoras cibernéticas al estilo de ‘Ghost in The Shell: SAC_2045′.

La Temporada 7 de ‘Call of Duty: Mobile’ dará a los jugadores la oportunidad de ganar 50 nuevos niveles de recompensas del Pase de Batalla con contenido gratuito y premium.

Entre otras cosas, tendremos atuendos de Blackjack - Elite y Motoko de ‘Ghost in The Shell: SAC_2045′, el arma Switchblade X9, Proyectos de Armas, Tarjetas de Visita, Amuletos, Puntos COD; entre otras cosas.

La Temporada 7: Nueva Visión de ‘Call of Duty: Mobile, se estrenará el 3 de agosto de 2022 en todas las plataformas del juego.

¿Qué ofrecerá la Temporada 7 de ‘Call of Duty: Mobile’?

A continuación te daremos detalles de todo lo que traerá la Temporada 7 de ‘Call of Duty: Mobile’, que estará inspirada en ‘Ghost in The Shell: SAC_2045′.

Nueva área en Battle Royale – Nueva Visión: Inspirada en ‘Ghost in The Shell: SAC_2045′ , estará disponible en el modo Battle Royale. Encapsulada por un caparazón e iluminada únicamente por las luces de neón de temática cibernética de los rascacielos.

Nuevas habilidades de Cyberware: Derrota a los posthumanos en Battle Royale y gana una de las siguientes habilidades por partida: Cyberbrain, Ocular System, Cyberbody o Neuro System.

Nuevo evento temático: La Búsqueda de Togusa: Motoko se está conectando al Centro de Control y necesita la ayuda de Togusa. Descubre las pistas que dejó Togusa en el mapa para encontrarla y ayudarla a conectarse a la red.

Ghost in the Shell en Call of Duty: Mobile (Activision)

Además de esto, la Temporada 7 de ‘Call of Duty: Mobile’ contará con actualizaciones y mejoras de estabilidad, Desafíos de Temporada, Sorteos y otras novedades en la tienda de objetos del juego..