Durante el fin de semana de finales de agosto e inicios de septiembre de 2024, se llevó a cabo la primera beta de Call of Duty Black Ops 6.

Gracias a la gente de Xbox y Activision, tuvimos acceso a esta beta de Call of Duty Black Ops 6.

En general fue una buena experiencia con esta versión parcial del juego, que demuestra una evolución en algunos apartados; pero en otros no parece que haya un gran cambio de momento.

A continuación te daremos nuestras impresiones de esta fase de pruebas del que es uno de los FPS más esperados de final de año.

Call of Duty Black Ops 6 (Activision)

¿Cómo era la beta de Call of Duty Black Ops 6?

En general la beta de Call of Duty Black Ops 6 nos mostró lo suficiente de lo que hasta el momento ha hecho Activision, ahora como parte de Microsoft, para revolucionar su juego.

La jugabilidad de la beta de Call of Duty: Black Ops 6 es lo más destacable que podemos comentar, al ser una combinación de elementos.

Quienes hayan jugado toda la vida a esta franquicia, reconocerán cosas de títulos pasados, que ahora hacen una amalgama bastante interesante al momento de entrar en batalla.

Muestra de ello es la velocidad del juego, que permite a los jugadores ser agresivos, y al mismo tiempo establece un espacio para aquellos que prefieren el combate táctico.

Call of Duty Black Ops 6 (Activision)

Una de las innovaciones más destacadas en la beta de Call of Duty Black Ops 6 es la mecánica de ‘Omnimovement’.

Esta nueva característica permite a los jugadores moverse en cualquier dirección con mayor libertad, lo que añade una capa adicional de dinamismo al juego.

En la beta de Call of Duty Black Ops 6 notamos que le añadía cierta verticalidad al juego, la cual podía se explotada por todo el mundo, aunque sí hay personas que se acomodan mejor a esto que otras.

También debemos de mencionar lo mucho que nos soprendieron los gráficos de la beta por su calidad y detalle.

Call of Duty Black Ops 6 (Activision)

Los entornos son visualmente impresionantes y los efectos de iluminación y sombras añaden una capa de realismo al juego.

El sonido también es un punto fuerte, con efectos de audio inmersivos que mejoran la experiencia de juego. Desde de los disparos hasta los pasos, cada detalle ha sido diseñado para ofrecer una experiencia auditiva envolvente.

¿Cuáles eran los problemas de la beta de Call of Duty Black Ops 6?

Obviamente no todo es bonito en la beta de Call of Duty Black Ops 6; algunas nuevas mecánicas de movimiento, como el deslizamiento y el salto, no están del todo equilibradas.

Aunque son cosas que todo el mundo puede usar, sí llega un momento en que rompen la dinámica, pues ciertos jugadores abusan de estas, lo que provoca que toda la intensión estratégica se rompa.

Con lo que la beta de Call of Duty Black Ops 6 se convertía solo en un festín de acrobacias al infinito, más allá de un escenario de competencia igualado.

En parte esto se debía a que los mapas de la beta no eran muy destacados en diseño o innovación.

Call of Duty Black Ops 6 (Activision)

Cumplían bien su función; pero no era nada que no hayas visto en otros juegos de la saga. Nos referimos o a escenarios grandes con construcciones, o a zonas cerradas con pasillos; lo “normal”.

También hay un tema en relación a las armas de la beta de Call of Duty Black Ops 6, puesto que tampoco tenían un equilibrio como tal.

Hay armamento, sobretodo del lado de los fusiles, que eran demasiado poderosos en la beta de Call of Duty Black Ops 6; es necesario un balance si no quieren que el juego se rompa desde su lanzamiento.

En resumen, la beta de Call of Duty: Black Ops 6 ha sido una experiencia positiva en general. La jugabilidad es sólida, las innovaciones son interesantes y los gráficos y el sonido son de alta calidad.

Call of Duty Black Ops 6 (Activision)

Aunque hay áreas que necesitan mejoras. Se necesita hacer un balance general al juego, para que este destaque en su lanzamiento y no termine como otro FPS frustrante dominado por un par de mécanicas y una cuantas armas.