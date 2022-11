Black Panther: Wakanda Forever ya está a la vuelta de la esquina, tras muchos problemas en su producción; por ello es conveniente conocer al elenco de actores y actrices que estarán en la nueva producción de Marvel.

Además de tener a Tenoch Huerta y varios regresos de la primera entrega; Black Panther: Wakanda Forever ha añadido a un gran elenco que pinta para darnos una gran película de superhéroes.

Sin más aquí tienes al elenco de Black Panther: Wakanda Forever:

Letitia Wright Tenoch Huerta Lupita Nyong’o Danai Gurira Winston Duke Dominique Thorne Florence Kasumba Michaela Coel Martin Freeman Angela Bassett Mabel Cadena

¿Quién es Letitia Wright?

Letitia Wright regresa como Shuri en Black Panther: Wakanda Forever. De origen británico, ella comenzó su carrera en series como Top Boy y Humans; sin embargo, ganó notoriedad gracias a Doctor Who.

Asimismo participó en Black Mirror, papel con el fue nominada al Emmy. Además de sus apariciones en el UCM, se le pudo ver en Muerte en el Nilo, al lado de Gal Gadot.

Recientemente fue parte de una polémica debido a su postura antivacunas, lo cual la llevó a cerrar todas sus redes sociales; no obstante, parece que acabó rectificando su postura.

Letitia Wright y el conmovedor homenaje que dedicó a Chadwick Boseman en el estreno de Black Panther Wakanda Forever (Richard Shotwell / Richard Shotwell/Invision/AP)

¿Quién es Tenoch Huerta?

Tenoch Huerta llega a Black Panther: Wakanda Forever como Namor/El Submarinero. El mexicano es conocido por su papel de Rafael Caro Quintero en la serie Narcos: México.

No obstante, ha estado activo en cine y televisión desde el 2006 en producciones como Güeros, El Infierno y La Vida Breve y Precoz de Sabina Rivas; entre otras.

Es conocido también por ser un férreo activista por la equidad racial y se ha manifestado en contra de la discriminación con el movimiento “Poder Prieto”, lo cual le ha valido críticas y aplausos por igual.

Tenoch Huerta arrives for the world premiere of Marvel Studios' "Black Panther: Wakanda Forever" at the Dolby Theatre in Hollywood (VALERIE MACON / AFP)

¿Quién es Lupita Nyong’o?

Lupita Nyong’o es Nakia en Black Panther: Wakanda Forever. La keniana-mexicana se ha destacado en la industria del cine desde su papel en 12 Años de Esclavitud, al lado de Chadwick Boseman.

Aunque su carrera no es tan amplia, ella ha estado presente en producciones de alto calibre desde el 2013, como El Libro de la Selva y la reciente trilogía de Star Wars; sin olvidar Us de Jordan Peele.

Lupita Nyong'o (Mike Blake / Reuters)

¿Quién es Danai Gurira?

Danai Gurira regresa a Black Panther: Wakanda Forever como Okoye. Si bien ella es ubicada actualmente por su papel en el UCM, su salto a la fama se lo debió a The Walking Dead y Michonne.

Antes de estar en la serie de zombies, Danai Gurira tenía papeles secundarios y meras apariciones especiales en series y películas.

Tras Black Panther: Wakanda Forever, Dani Gurira regresará a The Walking Dead para un spin-off centrado en Michonne y Rick.

Michonne (AMC)

¿Quién es Winston Duke?

Winston Duke volverá como M’Baku en Black Panther: Wakanda Forever. Su caso es diferente al resto del elenco, pues fue gracias a la primera entrega de Black Panther que se dio a conocer.

Previo a su llegada del UCM, los mayores papeles de Winston Duke fueron en Modern Family y Person of Interest, con apariciones en menos de 10 episodios cada una.

Tras la primera Black Panther, se le pudo ver como uno de los protagonistas de Us de Jordan Peele.

Winston Duke como M'Baku (Disney)

¿Quién es Dominique Thorne?

Dominique Thorne es una de las nuevas adiciones al UCM, con su papel de Riri Williams/Ironheart en Black Panther: Wakanda Forever. Previo a esto la pudimos ver en Judas and the Black Messiah.

Se trata de una de las actrices más jóvenes de la película, de la cual se espera mucho para las siguientes Fases del UCM, pues tras Black Panther: Wakanda Forever protagonizará su propia serie.

Dominique Thorne (Warner Bros)

¿Quién es Florence Kasumba?

Florence Kasumba regresa a Black Panther: Wakanda Forever como Ayo. De origen alemán, ella se destacó por participar en diversas producciones germanas previo a su llegada al UCM.

Tras esto, ha repetido como Ayo en diversas producciones de Marvel como Civil War, Black Panther, Infinity War y The Falcon and the Winter Soldier. Además hizo a Shenzi en El Rey León.

Florence Kasumba como Ako (Disney)

¿Quién es Michaela Coel?

Michaela Coel es una de las recién llegadas a Black Panther: Wakanda Forever como Aneka. Ella es más conocida por ser la protagonista de I May Destroy You de HBO Max.

Además de que ha estado involucrada en un par de episodios de Black Mirror y la serie Chewing Gum de Channel 4 de Inglaterra.

Michaela Coel como Aneka (Disney)

¿Quién es Martin Freeman?

Martin Freeman vuelve a ser Evertt K. Ross en Black Panther: Wakanda Forever. Muchos lo ubicaran mejor como Watson en Sherlock o Bilbo Baggins en la trilogía de El Hobbit.

También participó en la versión original de The Office en 14 episodios y protagonizó la película de La Guía del Viajero Intergaláctico, basada en el libro del mismo nombre.

Actualmente se prepara para estar en Secret Invasion, ser de Marvel para Disney+.

Martin Freeman (AFP)

¿Quién es Angela Bassett?

Angela Bassett vuelve como la Reina Ramonda en Black Panther: Wakanda Forever. Se trata de la actriz de mayor relevancia debido a su carrera y veteranía en la película.

Tiene más de 30 años de carrera, estando en películas como Malcolm X, Boys N the Hood, Contacto, Sr. y Sra. Smith, Linterna Verde; y series como ER, Los Simpson y American Horror Story.

Cuenta con un Globo de Oro por su interpretación de Tina Turner en What’s Love to do With It.

Angela Bassett, actriz. (Chris Pizzello / Invision/AP)

¿Quién es Mabel Cadena?

Mabel Cadena será Namora en Black Panther: Wakanda Forever. Ella cuenta con 10 años de carrera, siendo una de las actrices mexicanas de mayor ascenso actualmente.

Se le pudo ver en Capadocia, El Señor de los Cielos, Monarca, Señorita 89 y Los Adioses; sin embargo, se robó el foco de atención por su actuación en El Baile de los 41 como Amanda Díaz.

A destacar que además de la carrera de actuación, ella cuenta con una maestría en Psicología, además de hablar nahuatl de manera fluida.