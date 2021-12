‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ es la forma más divertida de ejercitar tu cerebro (RESEÑA)

‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ es la forma más divertida de ejercitar tu cerebro; siendo un gran sucesor de los títulos de minijuegos de la época del DS.

‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ recrea de manera efectiva toda la esencia de la saga de la portátil de hace más de 10 años, ahora en el Nintendo Switch.

Si bien eso significa que no cambia mucho con respecto a las entregas mencionadas, ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ no necesita innovar en ningún aspecto para entregar una experiencia satisfactoria.

Big Brain Academy: Brain vs Brain (Nintendo)

Todo lo que en su momento funcionó está de regreso en ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’, tal es el caso de los retos de agilidad mental, de memorización o de respuesta rápida.

Con esto ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ entrega algo más inmediato; pero efectivo, para todas aquellas personas que sólo busquen distraerse un rato.

Entonces veamos que no entrega ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’, en este regreso a consolas.

¿Qué es ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’?

La premisa de ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ es muy básica, superar retos de 5 categorías (Identificar, memorizar, analizar, visualizar y calcular) los cuales estarán divididos en 4 minijuegos.

En ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’, tendremos que superar cada uno para ir consiguiendo medallas y monedas, que nos darán acceso a diversas recompensas.

Los minijuegos de ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ durarán un minuto; tendremos que resolver la mayor cantidad de estos para ganar puntos y así avanzar a retos mayores.

Big Brain Academy: Brain vs Brain (Nintendo)

Al finalizar cada juego de ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’, aparecerá el Dr. Lobe, quien nos hará un análisis de nuestro rendimiento basado en la calificación que obtuvimos.

Como en las entregas originales, ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ hará una comparación con lo que se esperaría de nosotros basado en datos como nuestra edad, de igual forma soltará alguna anécdota o chiste para terminar el análisis.

Como te puedes dar cuenta, ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ es básicamente lo mismo de las obras del Nintendo DS, los minijuegos son fáciles de entender y es poco probable que te atores en uno de estos.

¿Qué ofrece de nuevo ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’?

La novedad que podemos encontrar en ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’, es el apartado online, donde nos enfrentaremos a gente de todo el mundo.

Aunque ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ hace algo de trampa, ya que en realidad no es online en tiempo real, sino que te enfrentarás a un fantasma o datos guardados en la nube de otro jugador.

Todo dependerá de que este que haya jugado las mismas preguntas que en tú en ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’; asimismo tu fantasma se subirá a la red para que alguien compita en tu contra.

Big Brain Academy: Brain vs Brain (Nintendo)

‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ también cuenta con un modo multijugador local, el cual te permite retar a tus amigos a una batalla de ingenio en la misma consola, usando las 5 categorías, con el fin de obtener a un claro ganador.

Por su parte, el diseño visual de ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’, así como el sonoro, es muy básico, lo que muestra que se enfocaron más en las pruebas que en estos apartados, aun así cumple con ser intuitivo y acorde a la temática.

Técnicamente, ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ es un juego muy simple, por lo que no esperes grandes despliegues tecnológicos o de recursos por parte de Nintendo.

¿Vale la pena ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’?

‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ es más una herramienta para ayudarte a mantener tu habilidad mental en buen estado con acertijos bien diseñados, que un videojuego entendido a la manera moderna.

‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ no es un título con el que pases mucho tiempo al día; su intención más que nada es ayudarte para entrenar tu cerebro.

Aún así, ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ es entretenido y cumple para lo que fue creado, sin aspirar a algo más profundo en realidad.

Big Brain Academy: Brain vs Brain (Nintendo)

‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ sirve para pasar unos cuantos retos a lo largo del día, para después olvidarlo hasta el día siguiente o en algún otro momento de ocio.

Además de que el jugar ‘Big Brain Academy: Brain vs Brain’ con un amigo o familiar ayuda mucho, pues hace la experiencia más divertida.