La beta abierta de Battlefield 6 inició el 7 de agosto de 2025, aunque no está disponible para todos los jugadores, solo algunos pueden entrar a esta prueba.

Sin embargo, si tú quieres ser parte de la beta abierta de Battlefield 6, aquí te daremos los detalles de cómo puedes conseguir un pase para la misma.

Battlefield 6 (Battlefield 6)

¿Cómo acceder a la beta abierta de Battlefield 6?

Hay dos formas de acceder a la beta abierta de Battlefield 6:

EA Play Pro: La primera y más sencilla es pagar una suscripción de EA Play Pro, la cual te da acceso a la beta abierta de Battlefield 6; el precio es de 16.99 pesos al mes.

Twitch Drop: Un poco más difícil, aunque aquí no gastas dinero, es ver algún streamer o canal de Twitch que dé códigos para la prueba; solo tienes que estar 30 minutos en el stream.

Obviamente también depende la plataforma en la que quieras probar el juego, pues si elijes EA Play Pro solo tendrás acceso a la versión de PC, mientras que el código de Twitch se puede canjear para consola o computadora.

Eso sí, no te tardes mucho en cambiar tu código, pues esta fase de pruebas solo durará unos días.

¿Cuándo será la beta abierta de Battlefield 6?

La beta abierta de Battlefield 6 se llevará a cabo en dos fines de semana:

Beta abierta de Battlefield 6 de acceso anticipado - Del 7 al 10 de agosto

Beta abierta de Battlefield 6 para todo el público - Del 14 al 17 de agosto

En la segunda etapa ya no necesitarás códigos o suscripciones, podrás bajar la beta desde tu tienda online de juegos favorita, para disfrutar con todo el mundo.

Igualmente no importará la plataforma, pues estará disponible tanto en consolas como en PC.

Esta beta abierta solo dará acceso a unas opciones del multijugador, con el fin de probar cómo funcionan los servidores y el juego en general, para optimizar todo previo al lanzamiento.

Battlefield 6 estará disponible el consolas y PC el 10 de octubre de 2025.

