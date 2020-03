Belcebú y Orellana, las jugadoras que dominan la Free Fire League

Wendy Comparan (Belcebú) y Eypril Arrieta (Orellana) son las líderes de la Free Fire League, con 24 bajas cada una dentro del equipo Top Hard Esports.

Los esports acarrean un mal de los deportes tradicionales, pues las jugadoras son casi invisibles; es ahí donde entran Wendy Comparan (Belcebú) y Eypril Arrieta (Orellana), miembros de Top Hard Esports y líderes indiscutibles de la Free Fire League.

Ellas son dos de las tres competidoras que actualmente se encuentran disputando el mencionado torneo, donde se han destacado de manera sorpresiva al generar 24 bajas cada una; demostrando una gran habilidad y comprensión del juego.

Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerles unas preguntas acerca de los esports, su percepción del profesionalismo y de los estereotipos que hay alrededor de la industria del videojuego.

Su llegada a la Free Fire League

Como gran parte de jugadores profesionales, ellas son muy jóvenes, Belcebú cuenta con 18 años y Orellana con 17; no sólo eso sino que son de diferentes nacionalidades, siendo la primera de México y la segunda de Costa Rica.

Ante esto surge la duda acerca de sus motivaciones para entrar en el ámbito profesional, y los problemas que esto conlleva al vivir en lugares apartados. Mencionan que les llamó mucho la atención la liga profesional y llegar a un posible campeonato mundial, siendo Orellana la más experimentada.

"Anteriormente había participado en la FFL y la verdad me gustó mucho, es muy competitivo muy emocionante." Eypril Arrieta (Orellana). Jugadora de Esports

Orellana Garena

No obstante, y a pesar de que encuentran esta práctica muy interesante, por el momento no se plantean el continuar con su carrera profesional ; señalando que ambas actualmente combinan su labor en la Free Fire League con el estudio.

Lo ven más como un hobby y una manera de divertirse, teniendo otros planes para el futuro; aunque eso no significa que no le sacaran todo el provecho que puedan en este momento.

Los estigmas de los esports

Desafortunadamente, los esports cuentan con varios estigmas y estereotipos a pesar de su corta historia; el más evidente es (como lo mencionamos) la falta de jugadoras, así como los problemas que estas enfrentan al entrar en el circuito.

Ellas señalan que esto se debe a que la gente mantiene la idea que los videojuegos son sólo para hombres , cosa que no es cierta; no obstante, esto permea no sólo a los jugadores, también a las jugadoras, quienes se alejan del ámbito profesional por esa idea errónea.

"Las mujeres debemos de perderle el miedo a juegos que sólo “son para hombres”, si hay algo que te gusta debes hacerlo, demostrarte que puedes jugar y llegar a ser una gamer profesional." Wendy Comparan (Belcebú). Jugadora de Esports

Belcebu Garena

Asimismo, consideran que no debería de haber divisiones en las ligas, a sabiendas que algunas tienen su sección masculina y femenina, puesto que el género no te hace mejor o peor en los interactivos ; los torneos deben de permitir equipos diversos, sin importar lo que se vea en otros apartados, como los deportes profesionales.

Los videojuegos puede abrir muchas puertas

Al respecto de lo anterior, añaden que actualmente los videojuegos pueden abrir muchas puertas, tanto en cuestiones nacionales, como en aspectos internacionales; sin embargo, mucha gente no ve eso por sus propias creencias acerca de los interactivos.

Además de que estos pueden desarrollar una gran cantidad de habilidades en el ser humano, como la resolución de problemas, creatividad, capacidad de reacción, entre muchas otras; sólo les deben de dar la oportunidad.

"La gente está muy centrada que sólo en deportes se puede representar en algo; nunca imaginan que un video juego te puede abrir muchas puertas a nivel nacional o internacional." Eypril Arrieta (Orellana). Jugadora de Esports

Esperamos que las jugadoras sigan con su buen desempeño en la recta final de la liga, pues actualmente son la favoritas para llevarse la Free Fire League en su versión regional.

Si quieren seguir a las chicas de Top Hard Esports, lo pueden hacer a través del canal oficial de Free Fire LATAM.