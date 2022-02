‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ nos regresa a la época dorada de la franquicia, con tres juegos que marcaron un antes y un después en la historia de la saga.

‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ trae de regreso los clásicos en versión remasterizada:

‘ Assassin’s Creed II ’

’ ‘Assassin’s Creed: Brotherhod’

‘Assassin’s Creed: Revelations’

Si bien ya habíamos tenido ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ para varias plataformas, la compilación ahora llega al Nintendo Switch, lo que le da un valor agregado.

Pues por primera vez podremos experimentar ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ con las características que nos brinda la plataforma, para bien y para mal.

Hay que decir que ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ cuenta con algunos detalles que bien podrían molestar a los fans de los originales y de la colección en otras plataformas.

Sin embargo, en rasgos generales, ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ le hace honor a la gloria que fueron, son, y serán, los títulos que la componen.

¿De qué trata ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’?

‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ comienza con Desmond Miles entrando a Animus 2.0, el cual le permite encarnar a su antepasado Ezio Auditore el cual vivió en la en Florencia del Renacimiento.

Ahí deberá de localizar el Fruto del Edén, objeto fundamental de toda la trama de ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’, el cual puede destruir el mundo en manos equivocadas.

Desmond tendrá que vivir los recuerdos de Ezio mientras se adentra más en la Orden de los Asesinos y su eterna lucha en contra de los Templarios.

La historia de ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ fue algo que cautivó a público en el lanzamiento original, hay que decir que ha envejecido bastante bien.

La trama se mantiene igual de fresca en ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ que en los títulos de PS3 y Xbox 360; asimismo, los personajes mantienen su carisma.

Ezio, Leonardo, Maquiavelo y demás elenco de ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ te atrapan desde el primer momento, al grado de que te intereses por ellos y su trasfondo.

Sin olvidar que ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ nos muestra algo que parece perdido en los últimos juegos y es esta sensación de vivir momentos históricos relevantes.

Pues en ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ atendemos pasajes históricos puntuales, reinterpretados para la ficción del juego, en lugar de los elementos fantásticos de títulos recientes.

¿Cómo se juega ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’?

La jugabilidad de ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ se mantiene intacta, con controles sencillos para el combate y la exploración a base de parkour.

Además de tener el sistema de equipamiento y mejora de casi todos los juegos de la saga, aunque en ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ muestra sus primeras implementaciones directas.

Hay que mencionar que el que se le hayan hecho pocas modificaciones en gameplay a ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ es un arma de dos filos.

Por un lado ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ se siente fiel a la esencia, con ese sentimiento un tanto rudimentario de una saga que comenzaba a revolucionar los videojuegos.

Por otro, ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ tiene un toque demasiado arcaico en la jugabilidad, sintiéndose torpe y brusca en varios momentos.

‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ está lejos del dinamismo de ‘Odyssey’, ‘Origins’ o ‘Valhalla’; con un combate que se reduce a puros contraataques, una exploración muy limitada y poco dinámica.

Aún así, si eres un nostálgico de la franquicia, el experimentar ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ en su forma más pura te agradará bastante.

¿Cómo se ve ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’?

En la parte gráfica, ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ denota una mejoría completa de sus versiones originales, rehaciendo texturas, con mejores técnicas de renderizado y rendimiento.

‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ corre a 30 cuadros por segundo de manera estable casi todo el tiempo, lo cual hace que el título se sienta más fluido en general.

Esto es algo a destacar, tomando en cuenta que se trata de la versión de Switch de ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’, una consola que no es particularmente poderosa.

El apartado sonoro de ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’, por el contrario, no tiene una actualización como tal, siendo casi el mismo de hace varios años.

Aunque esto no es del todo malo, ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ en su audio ya era excelente desde su lanzamiento original, por lo que no necesitaba mejora en realidad.

‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ mantiene la calidad tanto en el doblaje, como algunas melodías de fondo.

¿Vale la pena ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’?

La historia de Ezio es de las mejores de la industria, ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ demuestra el por qué de ello, trayendo una de las joyas en cuestión narrativa y visual en su época.

‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ nos muestra las bases del monstruo que es esta franquicia hoy en día, y que todo fan debería de experimentar por lo menos una vez.

Eso sí, hay que decir que en términos de gameplay, ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ no ha envejecido tan bien, pues se siente algo tosco en general, y tardarás un rato en acostumbrarte.

Una vez que superes la curva de aprendizaje de ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’, te por seguro que la historia te atrapará de lleno.

Además ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ incluye algunos extras, como es el contenido que salió para todos los juegos en su momento.

‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ es una buena opción para aquellos que busquen conocer la raíces de la saga y quienes deseen revivir viejas glorias donde “nada es verdad, todo está permitido”.