‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ llegará al Nintendo Switch (VIDEO)

‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ llegará al Nintendo Switch; siendo esta la primera ocasión en que la trilogía de la segunda entrega de la franquicia se podrá jugar en la consola híbrida.

‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ estará disponible para Nintendo Switch el 17 de febrero . Incluyendo los tres juegos de esta mini-saga, así como dos cortometrajes relacionados.

Además ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ de Nintendo Switch, tendrá características mejoradas como el modo portátil, HD Rumble, interfaz de pantalla táctil y HUD optimizado.

Por si esto no fuera suficiente, ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ en Nintendo Switch incluye todos los DLC que fueran lanzados en su momento para los tres juegos.

En total, ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’ en Nintendo Switch trae lo siguiente:

Assassin’s Creed II: En esta obra, los jugadores encarnarán a Ezio, un nuevo Asesino que continúa el linaje mortal de sus antepasados a través de la Italia del Renacimiento, incluyendo Florencia y Venecia.

Assassin’s Creed Brotherhood: Jugando como Ezio, los jugadores viajarán a la ciudad más famosa de Italia, Roma, centro de poder, codicia y corrupción.

Assassin’s Creed Revelations: En este juego, Ezio debe dejar su vida atrás en busca de respuestas. El jugador seguirá los pasos de su legendario mentor, Altaïr, en un viaje de descubrimiento y revelación en Constantinopla.

Bono extra: Las películas Assassin’s Creed Lineage y Assassin’s Creed Embers. Así como el DLC para los juegos citados.

¿Habrá más Assassin’s Creed para Nintendo Switch en el futuro?

Si bien los más recientes juegos de la saga han obviado el Nintendo Switch por cuestiones tecnológicas; Ubisoft ha tratado de llevar la saga a la consola híbrida, la muestra es la ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’.

No sólo eso, antes de esta ‘Assassin’s Creed: The Ezio Collection’, tuvimos ‘Assassin’s Creed: The Rebel Collection’ que traía ‘Black Flag’ y ‘Rogue’; además del remaster de ‘Assassin’s Creed III’.

Assassin's Creed III

Con todo esto, no debería sorprendernos si el Switch recibe algún otro contenido de ‘Assassin’s Creed’ en los próximos años, otro remaster o port de entregas pasadas.

Nombres como ‘Assassin’s Creed Syndicate’, ‘Assassin’s Creed Unity’ e incluso la primera entrega de la franquicia, suenan entre los fans para tener una versión en Switch.

Eso sí, es poco probable que veamos una entrega más reciente de ‘Assassin’s Creed’ en la consola de Nintendo, principalmente porque su potencia no da para los mundos que se despliegan en consolas más poderosas.