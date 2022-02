‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ podría darle un final glorioso al juego (PREVIO)

‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ podría darle un final glorioso al juego; Ubisoft no dejó darle un pequeño vistazo a esta expansión que luce muy bien.

Aunque no hay nada oficial, ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ es probablemente la última expansión que recibirá el título y con lo que se cerrará el ciclo del mismo.

De ahí que Ubisoft haya elegido el “Ocaso de los Dioses” para darle final a la historia de Eivor; si es el caso, ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ cumpliría muy bien con ello.

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök (Ubisoft)

Por lo poco que pudimos ver, ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ mantendrá ciertos elementos del juego base, con ligeras diferencias (principalmente en el gameplay).

Sin embargo, donde destacaría ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ es en la historia, la cual pinta para ser más reveladora y épica que lo que vimos en la Atlántida de ‘Assassin’s Creed Odyssey’.

Además este vistazo previo de ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ fue aderezado con algunos comentarios que Mikhail Lozanov, Director Creativo de Ubisoft Sofia dio en exclusiva para SDPnoticias.

A continuación les daremos nuestras primeras impresiones de ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’.

¿Qué es ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’?

‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ es la nueva expansión del último juego de la saga de Ubisoft, misma que fue anunciada por sorpresa, ya que no estaba contemplada en el post-lanzamiento original.

En ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ volveremos a tomar el control de Eivor, sólo que ahora en su faceta de Odín, explorando un poco su divinidad y todo lo que esto implica.

El previo presentado por Ubisoft de ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ nos mostró a Odín en la búsqueda de un artefacto especial que le ayude a encontrar a su hijo Baldur.

Se introducirán varios personajes de la mitología nórdica, principalmente relacionados al “Ocaso de los Dioses” en ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’.

Al respecto, Mikhail Lozanov señaló que ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ será un puente entre los mitos, el pasado de la Tierra y la tradición del juego.

Dawn of Ragnarök, al ser una expansión de Assassin’s Creed, tiene la fuerza única de entrelazar los mitos de los nórdicos, los eventos del pasado antiguo de la Tierra, como la catástrofe de Toba y la tradición de Isu de Assassin’s Creed vista a través los ojos de un guerrero vikingo del siglo IX. Mikhail Lozanov

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök (Ubisoft)

Esto debido a que ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ será una interpretación un tanto libre del pasaje final del mito nórdico, aún así pudimos observar algunos lugares y personajes icónicos del relato.

Por lo que pudimos apreciar, ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ mantendrá la exploración clásica del juego base, así como de todos los títulos de la saga.

Es decir, ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ tendrá un mapa de buen tamaño (un tercio del de la campaña, según Mikhail Lozanov), donde podremos visitar distintos puntos importantes.

Esto podría molestar a algunos, pues son constantes las críticas a los mapas de la franquicia, por sus dimensiones y exploración un tanto engorrosa, cosa que parece se mantendría en ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’.

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök (Ubisoft)

Hay que mencionar que Mikhail Lozanov señaló que esta será una expansión completa, es decir, ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ llegará en una entrega y no en episodios como en ‘Assassin’s Creed Odyssey’.

Además de la trama principal, todo indica que ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ tendrá las características mini-misiones y demás elementos para buscar.

En ese sentido, parece que ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ no tendrá muchos cambios.

¿Donde estarían las novedades de ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’?

Si bien parte de las novedades de ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ están en la historia, también el gameplay genera cuenta con algunas cosas interesantes.

Eivor, ahora como Odín, mantendrá sus habilidades del juego base y las otras expansiones en ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’; además de sumar unas nuevas.

Sin dar muchos spoilers, podemos decir que ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ explorará la divinidad de Odín incluso en su sistema de juego.

Varias de las habilidades nuevas de ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ serán de corte sobrenatural, y muy devastadoras por lo que pudimos ver en el previo.

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök (Ubisoft)

Esto debido a que ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ introducirá enemigos fantásticos; es cierto que la campaña ya tiene algunos de esto, pero aquí no serán sólo jefes o mini-jefes.

‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ tendrá adversarios de los reinos de Muspelheim y Jotunheim recorriendo el mapa, así como en las fortalezas y calabozos que nos presentaron.

De ahí que Odín requiera de movimiento más “poderosos” en ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’, contrario a los ataques tradicionales de Eivor en el resto de su aventura.

Mikhail Lozanov aclara que para desarrollar estas nuevas habilidades de Eivor/Odín, se basaron en distintas fuentes, para que todo se viera justificado, además de mostrar un avance en el juego mismo.

Una de las ambiciones centrales detrás de la visión de Dawn of Ragnarök era expandir y actualizar las jugabilidades centrales del Juego principal. Utilizamos varios documentos escritos y sagas, para impulsar las inspiraciones detrás de cada uno de los poderes y habilidades. Esto nos permitió desarrollar estas nuevas ideas en una experiencia fundamentada, inmersiva y justificada que mantendrá a nuestros jugadores comprometidos con el mundo y la historia de la expansión. Mikhail Lozanov

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök (Ubisoft)

Esto bien podría darle un nuevo dinamismo al juego, así como a futuras entregas de a saga, pues ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ sería el primero que juego con este tipo de ataques especiales.

Eso sí, hay que mencionar que para llegar a ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ se requiere tener un gran nivel de ataque, debido a lo difícil que serán estos enemigos al momento de enfrentarlos.

Lamentablemente, Mikhail Lozanov nos aclaró que este poder devastador sólo estará disponible en ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’, aunque habrá algunos agregados que se podrán usar en la campaña.

‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ sería una grata sorpresa

Como expansión, ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ se ve que mantendrán varios vicios y virtudes del juego base, que a su vez los arrastra de la franquicia en general.

Sin embargo, no podemos negar que ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ nos dejó una buena primera impresión, sobretodo por las nuevas habilidades y la historia.

El único punto que no nos acabó de convencer del todo en ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ es la exploración; aunque al no probar el juego, no podemos decir como tal si está bien o mal implementada.

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök (Ubisoft)

De momento creemos que ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ podría dar una sorpresa a propios y extraños, por lo que le damos el beneficio de la duda.

Pues ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ tiene todo para superar a ‘Wrath of the Druids’, la que consideramos la mejor aventura extra del juego y de toda la franquicia en general.

Y aunque parece que ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ será la última parte de la historia de Eivor, Mikhail Lozanov mencionó que aún habrá mucho para explotar y descubrir en la obra.

Junto con la expansión Dawn of Ragnarök, vendrá más contenido gratuito con el Año 2: los festivales regresarán con nuevas recompensas, y estamos trabajando arduamente en contenido gratuito adicional y modos de juego. Los jugadores recibirán un año completo de apoyo. Mikhail Lozanov

‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ estará disponible en todas las plataformas del juego el próximo 10 de marzo de 2022.