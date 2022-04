AriGameplays, streamer mexicana, dijo que ya no se siente segura en el estado de Nuevo León. Teme un día salir y no volver nunca más.

La razón de las declaraciones emitidas por AriGameplays, se debe a los altos indices de mujeres desaparecidas y asesinadas, que se reportan día con día en el estado donde vive.

Fue en uno de sus directos en Twitch, que la influencer del gaming confesó estar preocupada por su vida.

Le confesó a su chat que temía salir un día y no regresar a su casa, como sucedió con de Debanhi Escobar. Caso que AriGameplays lamentó mucho, además de que mandó sus condolencias.

Es mucha la angustia que le provoca la inseguridad que se vive en Nuevo León a AriGameplays, por lo que informó, muy conmovida, que ahora usará guardias de seguridad para que la protejan.

“Tuve que tomar una decisión muy fuerte, chicos, que espero que la entiendan. Ya llevaba como un año en que la gente me lo insistía y yo por no quererme ver mal no lo hacía.

“No lo hago por mamona, no lo hago porque se me subió la fama a la cabeza, lo hago porque tengo mucho miedo de salir un día y no volver.”

AriGameplays le notificó a su fandom que llevaría escoltas porque teme por su seguridad en Nuevo León.

“Voy a tener guardias de seguridad, yo soy una persona que salía mucho sola, entonces siempre andaba manejando.”

“Yo andaba sola a todos lados y ya voy a tener seguridad que me acompañe a donde sea que vaya, no voy a estar sola en ningún momento, voy a tener guardias, voy a tener escolta”.

Puntualizó AriGampleys, sin embargo, le pidió a todos los que la seguían que no dejaran de pedirle tomarse fotos con ella.

La decisión de la gamer fue apoyada por sus seguidores, quienes le expresaron que lo más importante era que se sintiera tranquila y segura.

¿Quién es AriGameplays? La gamer que ya no se siente segura en Nuevo León

AriGameplays es una streamer mexicana, conocida en el mundo del gaming por sus transmisiones en vivo de videojuegos como: Minecraft , GTA V, Overwatch y Among Us.

Su nombre verdadero es Abril Abdamari Garza Alonso. Actualmente, tiene 24 años de edad y su signo zodiacal es Picis.

En Instagram, AriGameplays tiene 9.9 millones de seguidores. Twitch también es otra plataforma donde esta gamer registra cifras altas, ya que cuenta con un total de 4.2 millones de fans.

AriGameplays también es reconocida en el mundo gamer por estar casada con el streamer de origen colombiano: JuanSGuarnizo.