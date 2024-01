Another Code Recollection es el nuevo remake de Nintendo para el Nintendo Switch, trayendo de vuelta dos aventuras que se vivieron en el Nintendo DS y en el Wii.

Esto significa que en el mismo cartucho de Another Code Recollection puedes encontrar Another Code: Two Memories (DS - 2005) y Another Code: R - A journey into lost memories (Wii - 2009).

Si bien en su momento estos títulos no tuvieron un gran impacto, se convirtieron a la larga en obras de culto admirada por una buena cantidad de fans en todo el mundo.

La pregunta es si este remake cumple con las expectativas de esos y al mismo tiempo logrará llamar la atención de un nuevo público.

Another Code Recollection (Nintendo)

¿De qué trata Another Code Recollection?

No revelaremos mucho la trama de Another Code Recollection, ya que al ser una ‘aventura gráfica’, la historia es el elemento fundamental del título.

En Another Code Recollection tomarás el rol de una adolescente llamada Ashley Mizuki Robins, quien inesperadamente recibe una carta de su papá, mismo que creía muerto y en la cual le pide se reúnan en la isla Blood Edward.

Acompañada por su tía Jessica, Ashley va en busa de su padre; pero su vida dará un giro al relacionarse con D, quien es el espíritu de un chico que lleva 57 años atrapado en ese lugar.

Another Code Recollection se divide en dos partes, la primera abarca los acontecimientos vistos en Two Memories y están centrados en recuperar los recuerdos perdidos tanto de Ashley como de D.

Another Code Recollection (Nintendo)

La segunda parte retoma lo sucedido en Another Code: R y se ubica dos años después de los eventos de la isla Blood Edward. Cabe decir que para tener acceso a la segunda parte del juego es indispensable que hayas completado la primera.

En general la trama de Another Code Recollection es bastante interesante, llena de misterios y giros que te mantendrán al pendiente de todo lo que pasa.

Esto en gran parte gracias a los personajes, los cuales tienen buena química entre ellos, contando cada uno con su propia personalidad que te hará conectar de manera inmediata.

Lo cual hace que la historia fluya de manera continua, de inicio a fin; sin cortes molestos o que esten fuera de lugar en la estructura.

Another Code Recollection (Nintendo)

¿Cómo se juega Another Code Recollection?

En cuanto al gameplay, Another Code Recollection en su mayoría es sólo narrativo, por lo que se invierte gran parte del tiempo en leer diálogos y ver cinemáticas.

Pese a ello, no es aburrido, gracias la historia bien estructurada de Another Code Recollection; si bien tiene momentos predecibles, las ganas de descubrir todos los misterios aumentan conforme vas avanzando.

La resolución de acertijos sin duda le añade ese plus para que la historia se vuelva más interesante y algunos de ellos aprovechan el sensor de movimiento de los mandos para encontrar la respuesta.

Esto es un gran acierto, ya que hace que la experiencia se vuelva más interactiva. De hecho, nos hubiera gustado que el juego hubiera tenido más acertijos de este tipo.

Another Code Recollection (Nintendo)

En lo que respecta a la dificultad, Another Code Recollection no es muy difícil aunque tiene su reto dependiendo los acertijos, habiendo unos más sencillos que otros.

Nada que frene por completo tu progreso en Another Code Recollection. Incluso, cuenta con dos opciones que puedes activar en caso de que los acertijos te resulten difíciles de resolver.

Una opción es la de ‘Navegador’ que al activarla te indicará la dirección para investigar y progresar en la historia. La otra opción es la de ‘Pistas’ la cual, tal como su nombre lo indica, te dará pistas para resolver los acertijos.

Aunque ambas opciones pueden parecer muy útiles, nuestra recomendación es no activarlas, a menos que realmente te halles atorado en algún punto.

Another Code Recollection (Nintendo)

Activarlas significa restarle mucho a la experiencia de Another Code Recollection; estas opciones hacen todo tan evidente que se pierde por completo el reto que posee el juego.

El mundo es semiabierto; podrás explorar las zonas que son trascendentes para el argumento, así como ciertos escenarios.

Cada ambiente contará con elementos a investigar, que serán destacados con un indicador y nombre del objeto, así que es muy difícil que omitas alguno.

¿Cómo se ve Another Code Recollection?

Visualmente Another Code Recollection no es espectacular, vaya es lo que esperaríamos ver mínimamente en un Nintendo Switch. Sin embargo, al compararlo con sus antecesores de 3DS y Wii, la mejora en los gráficos es notoria.

El diseño de personajes, de interfaz y de cinemáticas es sencilla; pero resulta agradable de ver. Inclusive hay momentos donde ocurren algunos encuadres muy al estilo de un cómic.

La cámara de Another Code Recollection es en tercera persona la mayor parte del tiempo y cambia a primera persona cuando analizas algún objeto a detalle.

Another Code Recollection (Nintendo)

Funciona bien en general; pero se llega a sentir un poco lenta cuando hay que girar o darse la vuelta, por lo que tienes que ajustar la velocidad de la misma en las opciones.

Por otra parte, la actuación de voz en los personajes le añade más dramatismo a los eventos que se relatan y la banda sonora ayuda a crear la atmósfera misteriosa que pretende transmitir el juego.

El audio de las voces solamente está disponible en inglés y japonés, pero los subtítulos se pueden poner en español.

¿Vale la pena Another Code Recollection?

Another Code Recollection es un juego que no te llevará mucho tiempo terminarlo. Jugando fluidamente y sin que te hayas atorado en algún acertijo te puede tomar entre 6 o 7 horas completar la primera parte.

No obstante, aunque Another Code Recollection es un juego corto, te deja una experiencia muy grata.

La historia te atrapa desde el primer minuto, los acertijos tienen su reto y aunque no tiene una estética espectacular, su estilo agradará a más de una persona.

Fue un gran acierto de Nintendo revivir un título que en su momento no fue muy popular y darlo a conocer de una forma que estamos seguros hará que muchos jugadores se vuelvan fans.