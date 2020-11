VIDEO: ‘Among Us’ llega a ‘Smash Bros.’ gracias a nuevo mod

Los tripulantes de ‘Among Us’ llegan en forma de mod a ‘Smash Bros.’

¡Un impostor llega a ‘Smash Bros.'! Gracias a la popularidad que ha tenido ‘Among Us’ durante los últimos meses, los fans han estado esperando el momento en que un tripulante llegue a Smash Bros., por lo que gracias a un nuevo mod esto ha sido posible.

Pese a que para aparecer en 'Smash Bros.' el personaje tuvo que estar previamente en un un videojuego o consola de Nintendo para ser considerado candidato al popular juego, unos modders decidieron hacer realidad este sueño y decidió crear un mod de los tripulantes en diferentes colores.

Esto fue gracias a “ Endersheep12345” y “PK_ ” en donde este mod -el cual presenta "64iOS" en video- se aplica al personaje de Pac-Man, es decir que utilizan el disfraz de ‘Among Us’ pero posee las habilidades y movimientos del “come cocos”.

Es decir que este mod no traerá habilidades especiales para los tripulantes pero puede ser una bonita forma de disfrazar al personaje recordando al videojuego de ‘Among Us’ que se ha colocado como favorito durante esta cuarentena.

Steve de ‘Minecraft’ es el nuevo luchador de ‘Smash Bros. Ultimate’

Hace unas semanas atrás, el nuevo personaje de Steve de ‘Minecraft’, fue presentado como el nuevo luchador que llegaba para la actualización de ‘Smash Bros. Ultimate’ para la Nintendo Switch, hecho que hizo se colocara entre las tendencias de redes sociales.

Esta personaje en ‘Smash Bros. Ultimate’ fue presentado por Masahiro Sakurai, director de Nintendo a través de un live en YouTube en donde aseguró que esta actualización llegará en la 9.0.0 para el quinto pack DLC.

La adición de Steve de ‘Minecraft’ a ‘Smash Bros’, el cual conservará su característica e stética cúbica y pixelada , causó impacto entre los seguidores al fusionar dos de los videojuegos mas jugados desde hace más de 10 años.