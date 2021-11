‘Age of Empires III: Definitive Edition’ añade a México como una nueva civilización, como parte de un DLC preparado para llegar el 1º de diciembre.

La civilización de México de ‘Age of Empires III: Definitive Edition’ estará inspirada en la época independentista, con diversos elementos relacionados a la misma.

El más claro ejemplo es que ‘Age of Empires III: Definitive Edition’ incluirá “El Grito de Dólores”, como batalla histórica de México.

Asimismo, México añadirá nuevas unidades a ‘Age of Empires III: Definitive Edition’ como “Cuatrero”, “Insurgente”, “Salteador” y “Chinaco”, cada una con sus características propias.

Microsoft anunció que con motivo de la llegada de México a ‘Age of Empires III: Definitive Edition’, lanzarán el evento “Fiesta Mexicana” que celebrará a 31 Estados de la República.

Este evento de México en ‘Age of Empires III: Definitive Edition’ consistirá en 31 retos diferentes que darán diversos aspectos a los jugadores que los completen.

‘Age of Empires III: Definitive Edition’ no es el primero que incluye a México como una civilización

‘Age of Empires III: Definitive Edition’ no es la primera vez que se puede ver a México dentro de la franquicia, anteriormente lo habíamos visto en ‘Age of Empires II: The Conquerors’.

Sin embargo, a diferencia de ‘Age of Empires III: Definitive Edition’, el México presentando en la segunda entrega correspondía al prehispánico, siendo representado por los aztecas.

La expansión de México con los Aztecas incluía una campaña de Moctezuma, que hacía referencia a la conquista por parte de los españoles.

Age of Empires II: The Conquerors (Microsoft)

El México que vemos en ‘Age of Empires III: Definitive Edition’ podríamos decir que es la continuación de esta campaña; como mencionamos, ahora nos ubica en la Guerra de Independencia.

Algo a mencionar es que México no fue incluido en la tercera entrega cuando salió originalmente, recordemos que ‘Age of Empires III: Definitive Edition’ es una especie de remake.

De hecho la expansión ‘The WatChiefs’ de ‘Age of Empires III’ volvió a incluir a los Aztecas, ahora con Cuauhtémoc como “héroe” ; pero México como civilización jamás apareció.

Con información de Age of Empires.