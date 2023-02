Niño Dios la rechaza, pues no se deja vestir por ella, pese a que le tomó las medidas para el ropón al ponérselo no le quedó.

En el marco del 2 de febrero Día de la Candelaria y la celebración del bautismo del Niño Dios, usuaria comparte su experiencia con una imagen.

Luego de que a través de TikTok, la usuaria de la red social de videos cortos identificada como @bruriacouture contó cómo un Niño Dios no se dejó vestir por ella.

Pues resulta ser que @bruriacouture como experta de la alta costura fue contratada para vestir al Niño Dios de la Iglesia de Chalma, lo cual representaba un honor, pese a que la joven no es religiosa.

Aunque el honor de vestir al Niño Dios se vio opacado, luego de que la joven entregó el ropón, pues resultó que le quedó grande a la imagen.

Niño Dios no se deja vestir (Especial)

Lo cual fue todo un desconcierto, ya que @bruriacouture relata que el ropón fue diseñado especialmente para este Niño Dios, pues tomó las medidas necesarias para hacer los patrones y que todo quedara en orden.

Sin embargo las imágenes demostraban cómo el ropón le quedaba enorme a este Niño Dios, pues parecía vestido tipo sirena, ya que la falda le quedaba a los pies.

Ante la pena de que su trabajo fue mal realizado, @bruriacouture cuenta que quedó sorprendida luego de que la familia encargada de vestir al Niño Dios, le revelara el motivo del porque no le quedó el vestido.

Pues ella no tenía la culpa, sino fue el propio Niño quien la rechazó y no se dejó vestir por @bruriacouture.

Ya que la familia le explicó que es común que las imágenes de Niño Dios hagan berrinches y no les queden los ropones aún si son de su medida.

Niño Dios no se deja vestir por ella, usuarios aseguraron que fue por no ser católica

Tras contar su historia con un Niño Dios que no se dejó vestir por ella, pese a que le tomó las medidas para el ropón y aún así, no le quedó, usuarios alegaron que fue porque no es católica.

Luego de que fuera la propia @bruriacouture quien contó que no es seguidora del catolicismo, sin embargo es algo que respeta y que para ella sería un honor vestir a este Niño Dios.

Sin embargo fueron muchos más lo que apoyaron a @bruriacouture pues aseguró que no es de extrañar lo que le paso, pues entre los devotos es común escuchar este tipo sucesos a la hora de vestir al Niño Dios.

“Mi abuelita decía que muchas veces ellos eligen la ropa que desean., no te apachurres, solo dile que seria un honor que porte tu ropa.”, “El de mi familia, pone cara de enojado cuando algo no le parece”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Pese a esto, @bruriacouture contó que desafortunadamente no ha podio contactar a la familiar que vestiría al Niño Dios, pues en su ética quería reparar y volver hacer le ropón, ya que para ella esto era parte de hacer bien su trabajo crea o no en lo que se dice.