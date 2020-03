VIDEO: Mexicana gana el concurso de belleza trans Miss International Queen

Valentina Fluchaire, originaria de Colima, fue elegida como la nueva reina de Miss International Queen, que se realizó en Tailandia.

La mexicana Valentina Fluchaire fue elegida como reina de Miss International Queen, uno de los certámenes de belleza de transexuales más importantes del mundo que se realizó este sábado, en Tailandia.

Trabajará en favor de las personas transexuales

La estadounidense Jazell Barbie Royale, ganadora del concurso en 2019, entregó su corona a Fluchaire, originaria de Colima, en una gala que se realizó en la localidad costera de Pattaya, situada unos 150 kilómetros al sureste de Bangkok.

“No tengo palabras (…) me ha costado mucho trabajo estar aquí. No me quiero poner sentimental, no quiero llorar”. Valentina Fluchaire, reina de Miss International Queen 2020.

En entrevista con la agencia Efe, Valentina Fluchaire aseguró que llevará el título con “mucho respeto y responsabilidad” y trabajará en favor de las personas transexuales y otras causas sociales.

Además de su corona, la reina de belleza obtuvo un premio de alrededor de 300 mil pesos mexicanos (450 mil bat) y varios regalos.

Tailandia y Brasil quedaron en segundo y tercer lugar

A través de su cuenta de Facebook, Miss International Quee informó que la tailandesa Ruethaipreeya Nuanglee quedó en segundo lugar del concurso, seguida de la brasileña Ariella Moura, quien ocupó la tercera posición.

Durante la gala también se entregaron los premios de Miss Fotogénica y Miss Traje Nacional, entre otros. Sus ganadores recibieron como premio alrededor de 12 mil 669 y 78 mil 429 pesos, respectivamente.

Este año, el certamen realizado en el teatro Tiffany, contó con la participación de 21 candidatas de países como Australia, China, India, Laos, Francia Malasia, Mongolia, Birmania (Myanmar), Perú, Singapur, Suecia, Estados Unidos, Japón y Vietnam.

En Tailandia, los transexuales gozan de cierta aceptación, pero casi nulos derechos

La Compañía de Espectáculos Tiffany organiza este certamen internacional desde 2004, a fin de promover los derechos de la comunidad transexual. Desde 1984, también celebra Miss Tiffany para elegir a la transexual más bella de Tailandia.

Los transexuales, conocidos como “ katoeys ” en tailandés, gozan de cierta aceptación en ese país, donde se les puede ver trabajando en tiendas y oficinas, pero siguen siendo discriminados y no pueden cambiar su nombre y sexo en los documentos de identidad.

Con inormación de EFE.