A unos días del estreno mundial de La Sirenita, ya ha empezado a inspirar colecciones de moda y esta vez la diseñadora regiomontana Vero Solís lanza “The Little Mermaid”.

La colección The Little Mermaid x Josefina by Vero Solís está inspirada en la nueva película live action de La Sirenita de Disney.

La nueva película de Disney “La Sirenita” protagonizada Halle Bailey ha estado rodeada de polémicas y la vez con grandes ilusiones al recordar uno de los clásicos de Disney.

Este es el precio de la lujosa colección de ropa The Little Mermaid x Josefina by Vero Solís

Esta vez la película sale de las pantallas para regalarnos un mundo de fantasía a través de la ropa.

Por eso Vero Solís nos muestra que la imaginación y la creatividad está al alcance de su nueva colección “The Little Mermaid”.

Inspirada en la nueva colección live action de Disney “La Sirenita” surge una colección de ropa que nos lleva al mágico mundo de la princesa Ariel.

Vestidos, playeras, pantalones denim, y más cosas vas a poder experimentar en esta nueva coleccion llena de color con bordados y estampados espectaculares llenos de magia.

Los precios de The Little Mermaid x Josefina by Vero Solís:

Halter satin dress negro- 11 mil 500 pesos

Biker jacket lila - 25 mil pesos

Vestido con lentejuelas - 9 mil 800 pesos

Vestido asimétrico azul - 5 mil 800 pesos

Biker Negra - 25 mil pesos

Wide leg pants Ursula - 4 mil 250 pesos

Crop top negro - 3 mil 800 pesos

T shirt dress - 5 mil 800 pesos

Shirt dress azul corales - 6 mil 800 pesos

Boyfriend jeans - 7 mil 200 pesos

Denim jacket Ariel - 13 mil 500 pesos

Slip dress negro- 6 mil 200 pesos

T shirt dress Ariel - 6 mil 200 pesos

Flared pants rosa- 4 mil 800 pesos

Jumpsuit wide leg rosa- 6 mil 200 pesos

Wide leg pants algas - 4 mil 500 pesos

T shirt verde Ariel - 4 mil 300 pesos

Blazer con mangas fruncidas - 5 mil 800 pesos

Satin short - 3 mil 100 pesos

T shirt negra con collar - 3 mil 200 pesos

Pantalón Cargo - 5 mil 800 pesos

Falda Denim Ariel - 3 mil 800 pesos

Bodysuit - 3 mil 100 pesos

Falda pantalón rosa - 4 mil 500 pesos

Flared Jeans - 9 mil 500 pesos

Crop top negro - 3 mil 250 pesos

Maxi skirt - 4 mil 100 pesos

Top blanco - 3 mil 250 pesos

Ripped tee azul - 3 mil 200 pesos

Disney invitó a Vero Solís a crear la colección “The Little Mermaid”

La diseñadora regia Vero Solís recibió la propuesta de Disney para diseñar la colección de su más reciente producción La Sirenita.

En las palabras de la diseñadora Vero Solís expresa que la Sirenita es una de las películas que despierta la imaginación y creatividad.

Vero Solís comenta que fue un reto y un gran trabajo en equipo realizar esta colección pero al final fue una emoción ver realizado sus diseños en la ropa.