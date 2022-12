A través de un estudio sobre la Teoría del Gran Colapso, un equipo de científicos habría redefinido la fecha en que probablemente se acabará el mundo.

Este estudio sería parte de la Teoría del Gran Colapso, la cual indica que asÍ como el universo se expande, este tiene que contraerse.

Por lo que esta nueva fecha calculada por los científicos revelaría además del fin del mundo, el término de todo el universo.

Universo (Pixabay)

¿Cuándo se acaba el mundo, según la Teoría del Gran Colapso?

De acuerdo con científicos de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, el fin del mundo esta más cerca de lo que parece.

Y es que en su estudio publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, mencionaron que la expansión del universo se esta desacelerando.

Según varias teorías, en el momento en que la expansión demostrada por Edwin Hubble en 1992 -y que dio origen a la teoría del Big Bang- se detenga, se cumplirá la Teoría del Gran Colapso.

La fecha probable para este evento de magnitudes extraordinarias, llamado Teoría del Gran Colapso, estaría fijada para ocurrir dentro de 65 millones de años .

Este tiempo, aseguraron los científicos, es relativamente corto, tomado en cuenta que el universo se ha expandido desde hace aproximadamente 14 mil millones de años.

Cabe recordar que esta Teoría del Gran Colapso, así como la del Big Bang, pese a que es una de las más aceptadas por la comunidad científica, aún no ha sido demostrada.

Las primeras estrellas del Universo se encontrarán en esta misteriosa catalogación (Euroasi)

¿Cómo se acabará el mundo? Teoría del Gran Colapso lo revela

El fin del mundo, pese a que muchos científicos concuerdan que llegará con la Teoría del Gran Colapso, aún se discute la manera en que este ocurrirá.

Y es que algunos estudiosos del tema aseguran que el fin del mundo se dará de una manera lenta, y otros opinan que esta será un conjunto de explosiones extraordinarias.

“Las estrellas dejarán de nacer, las galaxias se oscurecerán e incluso los agujeros negros se evaporarán, dejando solo energía y partículas subatómicas”, describió el físico Matt Caplan.