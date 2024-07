La tarde del jueves se llevó a cabo en el WTC de la Ciudad de México, la entrega de los MTV Miaw 2024, evento donde CryMua, conformado por Yeri Mua y Cry, robó cámara.

Y es que Yeri Mua y Cry tenían varias semanas sin verse por diferencias que surgieron entre ambos por lo que los MTV Miaw 2024 los volvieron a unir, lo que revivió la ilusión del CryMua.

Como te informamos en SDPnoticias, CryMua es el título de la historia de amor que fans de ambos les fabricaron a los influencers.

CryMua (Cry / YouTube)

¿Yeri Mua abrazó a Cry en los MTV Miaw 2024? Un video revive ilusión del CryMua

En la red social X, circula un video que muestra a Yeri Mua -de 22 años de edad- emocionada porque se encontró con Cry -de 24 años de edad- en los MTV Miaw 2024, reencuentro que emocionó a los fans de CryMua.

Esto porque Yeri Mua al ver que Cry se encontraba delante de ella a su paso por la alfombra roja, lo llamó y una vez que él volteó se lanzó a sus brazos.

La acción de inmediato fue interpretada por los seguidores de la Bratz Mexicana y de CryMua, quienes dieron por hecho que ella “se moría por verlo”.

JAJAJA ME MEEOO 😂😂🤣

ELLA SE MORIA POR VERLO 🤭😍



AHORA ENTIENDO SU FELICIDAD 🤭 pic.twitter.com/dnOEitt1hH — 💗YaLe💋🐇 (@Yaletoxic) July 12, 2024

CryMua ya no existe, aseguran que Cry quiere, pero de lejos a Yeri Mua

Mientras que algunas personas dan por hecho que Yeri Mua se moría por ver a Cry, otros más piden no alimentar la ilusión sobre CryMua, el cual ya no existe pues evidente que el español no quiere cerca a la influencer.

Esto porque Yeri Mua aseguró que Cry no es como se muestra en las redes sociales así como se aprovechó de su fama para darse a conocer, comentarios que lo incomodó ya que se supone eran muy amigos.

“Que alguien le lea los labios a C, porque su expresión corporal cuando lo va abrazar es de “no” y ella lo señala enseguida”, “Rechazadísima”, “Ella juraba que él la iba abrazar como si nada. Qué loca”,

“No sé si todos vimos el mismo video, pero me cago de risa, creo que algo es muy obvio, quedó…”, “¿Qué pasó con la persona que mas abraza que no abrazó?”, “El que no se dio cuenta es porque vive en una realidad alterada”, expresan.

¿CryMua ya no existe? (Red social X)