A Karely Ruiz unos fans le crearon su propia estampa para el álbum del Mundial de Qatar 2022. El resultado fue compartido a través de TikTok.

El usuario mr.tacotv compartió un video donde se lee en el fondo “Panini se puso raro, mientras hojea las estampas del albúm simula no darse cuenta de una rara estampa, donde en lugar de traer a un jugador del mundial trae a la modelo de OnlyFans.

La estampa de Karely Ruiz ha llamado la atención de más de 1 millón de personas en TikTok y esta próxima a convertirse en la más buscada para completar el álbum del Mundial de Qatar 2022.

¿Qué dicen los usuarios sobre la estampa de Karely Ruiz?

Sin duda la inusual estampa de Karely Ruiz llama la atención porque es probable que se sea una muy especial.

A través de TikTok los fans se han puesto creativos en la parte de comentarios y hay algunos que escriben que les hace falta esa estampa, mientras otros se han reído por lo observado en el video.

“Simplemente legendaria”, “No me ha salido”, “La música me suena”, “JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”, Eso pasa cuando grabas un vídeo y seleccionas este audio mi bro”, “Weyyyy la nesesito es la que me falta”, “la carta que esperamos todos”, se lee en los comentarios.

Comentarios (Captura de pantalla)

No hay duda de que la falsa estampa de Karely Ruiz para el álbum del Mundial de Qatar 2022 se convertirá en todo un fénomeno en la red social.

Puedes crear tu propia estampa de Karely Ruiz con una app

Si eres un fanático de los álbum y en especial del Mundial de Qatar 2022 te recomendamos una app donde puedes crear tu propia estampa de Karely Ruiz o con tu propio rostro.

La aplicación se llama MyPanini y es una aplicación para smartphones ahí puedes crear tu estampa completamente personalizada que puedes compartir en redes sociales.

La aplicación incluye unos cuadros donde puedes colocar tu cara y así sale tal cuál si fueras un jugador profesional del Mundial de Qatar 2022. Además, ahí puedes encontrar otras plantillas de otros mundiales pasados que podrás descargar completamente gratis.