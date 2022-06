En redes sociales, Six Flags se quiso ver “incluyente” al publicar su aparente apoyo a la comunidad durante el mes del Orgullo y los usuarios se han burlado y lo han tundido recordándole que discriminó a una pareja gay.

Ha entrado el mes de junio , considerado como el mes del Orgullo LGBT, por lo que es normal que muchas empresas y marcas demuestren su apoyo con la población, como Six Flags.

Sin embargo, la publicación en apoyo a la población LGBT de Six Flags no ha sido bien recibida por los usuarios, pues el año pasado discriminó a una pareja gay que se besó en sus instalaciones.

Es por eso que a la publicación de Six Flags le han llovido críticas y memes al quererse sumar y dar un supuesto apoyo incluyente este mes de junio, considerado como el mes del Orgullo.

Six Flags tiene un largo historial en discriminación

El año pasado, Six Flags México, el popular parque de juegos al sur de la Ciudad de México se volvió objeto de críticas tras discriminar a una pareja gay que se besó en sus instalaciones.

No obstante, los usuarios recordaron que esta no era la primera vez que Six Flags discriminaba a los visitantes del parque de diversiones.

De hecho se sabe que Six Flags -quien recientemente subió a sus redes una imagen en apoyo a la comunidad LGBT- también discriminó a una persona con Síndrome de Down al prohibirle subirse a un juego.

En otra ocasión, también se investigó a la empresa ya que no permitía la entrada a su parque a personas con tatuajes o vestidas de manera “vulgar”.

Esto va de la mano con un caso en Estados Unidos en donde una madre fue discriminada por usar ropa “muy corta”.

Por lo que ahora, al querer “sumarse” al apoyo a la población LGBT en redes sociales como Facebook, los usuarios lo han tachado de hipócrita, especialmente por haber discriminado a una pareja gay en el pasado.