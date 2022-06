Como cada año, la comunidad LGBT celebra el mes del Orgullo en junio.

La historia en particular del Orgullo LGBT, no tiene una fecha oficial de origen; no obstante, su inicio se atribuye a los disturbios del 28 de junio de 1969, en Estados Unidos.

En aquel año, la población LGBT luchó por primera vez a favor de sus derechos y justicia como víctimas de discriminación .

Aquí te contamos sobre el mes del Orgullo, su origen y por qué se celebra en junio.

¿Por qué junio es el mes del Orgullo LGBT?

El Día Internacional del Orgullo LGBT, se celebra el día 28 de junio , día en que tradicionalmente se organiza la marcha LGBT; sin embargo la comunidad continúa el movimiento a lo largo del mes.

Cada año y en distintas partes del mundo -incluyendo México- se realizan eventos y manifestaciones para luchar por los derechos de la población LGBT.

Marcha del Orgullo LGBT (Pedro Pardo / AFP)

El origen de tomar a junio como el mes del Orgullo, tiene razón en los hechos ocurridos el 28 de junio de 1969 en Estados Unidos .

Cuando la policía de Nueva York irrumpió en el ‘Stonewall Inn’, punto de reunión para la población LGBT, y atacó a muchos de los asistentes.

Aquella noche cambiaría todo para la comunidad LGBT en Estados Unidos; pues, en lugar de adoptar una actitud pasiva, decidieron protestar contra las autoridades y el abuso.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), estos fueron los primeros actos de defensa en favor de la igualdad de derechos.

Marcha del Orgullo LGBT (William Fonteneau / Unsplash )

En las décadas de los años 50 y 60, las y los estadounidenses lesbianas y gays enfrentaban actos de discriminación y homofobia.

Incluso, las relaciones homosexuales eran penalizadas en el país extranjero.

En el campo de la medicina, por su parte, los psiquiatras usaban métodos de castración, hipnosis y terapia de electroshock, para “curar la homosexualidad”.

Comunidad LGBT (Galo Cañas / Cuartoscuro)

No fue hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud (OMS), eliminó a la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales.

Y apenas en 2018, la OMS quitó a la transexualidad de la misma lista.

Junio como mes del Orgullo LGBT en México

En Estados Unidos, la primera marcha del Orgullo LGBT ocurrió el 28 de junio de 1970 ; un año después de los disturbios en ‘Stonewall Inn’.

No obstante, fue en 1978 cuando el movimiento de la población LGBT llegó a México.

Zócalo con banderas LGBT (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO / Rogelio Morales)

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, en México, la primera marcha del Orgullo se llevó a cabo en junio de 1979, casi diez años después de su origen en Estados Unidos.

A esta marcha habrían asistido alrededor de mil personas , según los registros, quienes avanzaron desde la columna de la Independencia hasta la ex Plaza Carlos Finlay.

Si bien la primera marcha del Orgullo fue un momento clave para la sociedad mexicana, se realizaron dos manifestaciones previas donde participaron miembros de la población LGBT.

Bandera LGBT (Pixabay)

El 26 de julio de 1978, se realizó una marcha para conmemorar el 25 aniversario de la Revolución Cubana, en donde participaron alrededor de 30 miembros LGBT .

El 2 de octubre de 1978, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabeth, asistieron a la marcha conmemorativa del movimiento estudiantil de 1968.

Centro Histórico cuelga banderas LGBT (Facebook)

La marcha LGBT 2022 de la CDMX, tendrá lugar el sábado 25 de junio ; y abordará dos exigencias principales:

Alto a la violencia hacia las mujeres de la diversidad

Alto a los discursos de odio

Con información de Conapred