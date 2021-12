El lamentable historial de discriminación que tiene Six Flags en pleno Siglo XXI

El parque de diversiones Six Flags volvió a la mira tras un acto de discriminación contra una pareja homosexual.

Sin embargo, no es la primera vez que Six Flax discrimina a sus clientes, aquí te contamos los episodios del parque de diversiones en pleno Siglo XXI.

1. Discriminación a una persona con Síndrome de Down

En abril de 2013, una mujer acudió a Six Flags con su hijo Omar, de 21 años de edad, con Síndrome de Down.

Sin embargo, cuando intentaron subirse al juego “Vuelo Alpino”, el personal les dijo que no personas con Síndrome de Down no podían acceder

El hecho fue denunciado en redes sociales, por ello, Six Flags realizó una disculpa pública a Omar y lo invitó a regresar al parque como lo tenía programado.

En 2013, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) inició una investigación sobre el código de vestimenta que manejaba Six Flags.

Debido a que Six Flags en su reglamento prohibía el ingreso al parque a personas con ropa o tatuajes que tuvieran mensajes “rudos o vulgares” o con lenguaje ofensivo o gráfico.

Incluso Jaqueline L’Hoist, ex directora del Copred, recordó que tuvo que sancionar a Six Flags por no permitir la entrada a personas con tatuajes, en una publicación de Twitter.

3. Discriminación a una madre autista que usaba shorts muy cortos

En Estados Unidos, una madre autista llamada Bailey Breedlove denunció que fue discriminada en un Six Flags por traer puesto un short “demasiado corto”, en mayo de 2021.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones de Six Flags de Oklahoma, Estados Unidos. En redes sociales, la madre autista compartió el video del momento en que fue discriminada por policías del lugar.

4. Discriminación a una pareja homosexual

El 29 de diciembre de 2021, una pareja homosexual fue discriminada en Six Flags por darse un beso en público.

En Twitter, la pareja denunció que un guardia de seguridad les dijo que no podía besarse en el parque de diversiones por que es un “ambiente familiar”.

Ante ello, la Copred atrajó el caso para investigar el acto de discriminación en el parque.