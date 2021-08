Sin gorrito no hay acceso a la fiesta. El condón es el pase al área VIP y así lo dejaron claro los usuarios de Reddit.

Tremenda discusión se vivió en el sitio, luego de que un internauta lanzara la pregunta: “¿qué tan normal es pedirle a alguien que use condón antes de tener relaciones sexuales?”

Pero llamémosle ‘el delicioso’, po’ favo’.

Ahora bien, cientos de comentarios se disputaron a favor y en contra, pero debemos decirlo: ganaron los que sin duda creen que es completamente normal pedir condón antes de lanzarse al ruedo.

Pero eso no es todo, además del condón, también estuvieron de acuerdo en que es de lo más común solicitar pruebas que demuestren que el otro no tienen ninguna enfermedad .

Y, no lo sé Rick, parece falso. Pero no porque no deba ser común, sino porque aún es un tema tabú con el que pocos están dispuestos a cumplir.

¿Es normal pedirle a alguien que use condón? Algunos comentarios:

“Si se encuentran en un nivel donde ya es posible irse ‘pelo a pelo’, es normal incluir las pruebas como uno de los requisitos” Usuario de Reddit.

“Cuando un adulto se puesta incrédulo al uso del condón, es una alerta...” Usuario de Reddit.

“Me hacía pruebas constantemente y me quedaba con el papeleo. Luego crecí y me di cuenta de lo estúpido que estaba porque era el único que proporcionaba papeles” Usuario de Reddit.

“No sé qué idiota se negaría a usar condón, eso es una bandera roja. Y si han estado saliendo por más tiempo y quieren hacerlo ‘pelo a pelo’, las pruebas son necesarias” Usuario de Reddit.

“¿Debería normalizarse? Ya es la norma. Si tienes relaciones sexuales sin condón, lo estás haciendo mal” Usuario de Reddit.

Así que bien, pedir usar condón es normal; solicitar pruebas, no es tan común aún, pero no dudes en hacerlo.

Y, en caso de que alguien se quite el condón durante el salvaje acto, debes saber que esta práctica tiene un nombre y es ‘stealthing’, además de que está considerada una agresión sexual .