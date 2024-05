Mucho se ha hablado sobre la polémica de Yeri Mua y Cry, y ahora algunos fans aseguran que Kunno estaría tirando indirectas a su amiga.

Y es que a través del perfil de Kunno -24 años de edad-, ha subido algunos videos que algunos seguidores aseguran son indirectas para Yeri Mua -22 años de edad-.

Pues cabe recordar que desde hace unos días, Yeri Mua se ha visto envuelta en polémica después de irse en contra de Cry -24 años de edad- después de que ella dijera que era su mejor amigo, revelando lo mucho que sufrió con el CryMua.

Tanto fue la polémica que varios seguidores fueron a preguntarle a Kunno su opinión sobre el extinto CryMua de Yeri Mua y Cry, quien se limitó a decir en su canal de difusión que no hablaría al respecto.

A través de su canal de TikTok, Kunno ha desatado la curiosidad de sus seguidores después de que subiera varios videos en forma de “indirectas”.

O al menos es lo que los seguidores de Kunno han sugerido en sus comentarios, pensando que van directamente para Yeri Mua.

Pues cabe recordar que Kunno y Yeri Mua tenían una amistad y constantemente salían en los videos del otro, tanto que incluso se irían a Japón junto con Cry para celebrar el cumpleaños del influencer.

Sin embargo y aparentemente por temas de agenda, el viaje a Japón de Kunno, Yeri Mua y Cry ya no se dio y a partir de entonces los fans comenzaron a notar un distanciamiento.

Y ahora en su TikTok ha subido un video en el cual puede leerse “Mi mamá: ‘esa amiga tya no me da buenas vibras’” y después en sus comentarios, Kunno puso “ella nunca se equivoca”.

En los comentarios, muchos aseguran que este video fue una indirecta a Yeri Mua en donde algunos incluso pusieron “de quién hablamos y porqué Yeri Mua” o “que Yeri que”, y “¿por qué en el buscador aparece Yeri y Kunno?”

Con el shipp CryMua terminado y después de que Yeri Mua comenzara a tirarle a Cry, los fans preocupados le preguntaron a Kunno su opinión, a lo cual él respondió:

“Problemas de terceros conmigo no gracias. Yo ya me qué sin un viaje al que siempre había soñado y por mi cumpleaños, no necesito más. Yo estoy bien con todos.”

Pero las declaraciones de Kunno en su canal de difusión en Instagram no terminaron ahí, pues también puso:

“No tendría porqué decir nada y no lo haré. Honestamente mi salud mental es prioritaria y me aleje de la situación por lo mismo. Estoy a días de mi cumpleaños y estoy disfrutando de mi familia y amigos en la comodidad de la playa y puro amor. Por favor no quiero tener nada que ver con nada negativo. Siempre seré su “tío” “tía” lo que quieran y conmigo tienen con quien distraerse y estar en un ambiente de mera paz y puro amor. Nada más que eso. Estoy bien con todo el mundo, soy amigo de todos y no tengo nada en contra de nadie. Solo tomo decisiones sobre la actitud y las acciones de los demás hacia mí. Mi prioridad soy yo. Los amo, solo quiero eso, amor y amor. Nada negativo. Nada malo. Gracias por entender.”

Kunno