Levi Davis, artista, modelo y exjugador de rugby, desapareció en Barcelona tras denunciar en video chantaje y corrupción policial.

A través de redes sociales, Levi Davis se grabó para explicar que era víctima de una extorsión sexual y otros delitos.

Según dijo Levi Davis, había sido drogado por un “amigo”, violado y luego amenazado con publicar el contenido.

Las amenazas habrían llegado hasta la familia de Levi Davis, por lo que el exjugador de rugby pidió ayuda a la policía.

Al momento de redactar esta nota, Levi Davis se encuentra desaparecido en Barcelona.

Levi Davis, exjugador de rugby y participante de X-Factor, grabó un video en redes sociales para denunciar chantaje y corrupción policial.

Al día 6 de febrero, Levi Davis continúa desaparecido en Barcelona y su denuncia ha sido eliminada de su cuenta.

Un par de días antes de su desaparición, Levi Davis se declaró víctima de extorsión sexual, chantaje y corrupción policial .

En el video, Levi Davis sostuvo que lo drogaron, grabaron, violaron y luego lo amenazaron con publicar dicho contenido.

Asimismo, Levi Davis señaló que lo acusaban de cometer delitos que él no hizo.

“Mi vida está en peligro”, comentó Levi Davis en su video de denuncia.

De acuerdo con el exjugador de rugby, el autor de las amenazas era un “amigo” a quien conoció en X-Factor.

Levi Davis, de 24 años de edad, contó que todo ocurrió en Londres, cuando hizo “muchos amigos”; a algunos de ellos los calificó como “raros”.

“Hace tres años me convertí en una celebridad y entre la gente que conocí había un individuo, que no nombraré; empezamos una relación, una amistad. Nos vimos muchas veces, pero la última fui drogado y chantajeado.”

Tras dicho evento, Levi Davis fue chantajeado con revelar los videos que lo inculpaban y destrozarían su carrera.

Por tanto, el deportista pidió ayuda a su agente; él, le propuso renunciar al club porque creía que iban a despedirlo .

Levi Davis, desesperado por el chantaje tras ser drogado y violado, pidió ayuda a la policía.

No obstante, su situación empeoró.

“Busqué ayuda, acudí a la Policía y les pedí si podían ayudarme (…) Entendí que me estaba pasando algo y que no era nada bueno. También acudí a mi familia y amigos, pero ellos no entendieron lo que pasaba y me dijeron que encontrara pruebas.”

Levi Davis