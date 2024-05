Te contamos qué le pasó a Jousfit, la influencer sufrió un infarto cerebral tras inyectarse bótox.

Se dio a conocer que la creadora de contenido fitness y empresaria, conocida como Jousfit, tuvo un infarto cerebral.

La noticia fue difundida por su novio Oscar Infante vía Instagram el pasado 21 de mayo cuando visitaron una clínica en Dubái, lugar donde viven en la actualidad.

Dicha situación generó mucha preocupación entre los fans de la influencer que se preguntan por su estado de salud.

De acuerdo con el testimonio de Oscar Infante, Jousfit acudió a una clínica para inyectarse bótox en el rostro.

En su tratamiento, solicitó a los especialistas que solo le pusieran “la mitad de la dosis”. Dicha petición fue atendida por los médicos y todo siguió normal.

Sin embargo, cuando se iban de la clínica, Jousfit comenzó a sentir malestares y la influencer se desvaneció mientras estaba recostada en un sillón.

Al llamar a los médicos, estos le dijeron que se trataba de la presión de Jousfit.

“Justo se abre el elevador cuando ella me dice: ‘Me siento mareada’. De repente me dijo: ‘Se me está nublando la vista y me voy a desmayar’. A los dos segundos de haberse desmayado comienza a convulsionarse horrible y entonces llegó el doctor, yo me alteré, y él me dice muy tranquilo, ecuánime, que ‘es la presión.’”

Oscar Infante, novio de Jousfit