Metallica y Vans lanzan tenis por los 30 años del ‘Black Album’

Metallica celebrará en grande los 30 años del ‘Black Album’; junto con la resmasterización y los covers, lanzarán unos tenis edición especial junto con Vans.

En total serán dos modelos que tendrá la alianza de Metallica y Vans: los Sk8-Hi y Classic Slip-On , que tendrán motivos diseñados por el artista Pushead.

El cual ha colaborado con Metallica en materiales promocionales y su identidad gráfica en ocasiones anteriores.

Tenis Metallica x Vans (Metallica/Vans)

Como pueden ver, recupera algunos elementos de la era del ‘Black Album’, como es la clásica calavera que acompañó a la banda en los 90.

Además tenemos el logo clásico de Metallica, así como algunos elementos en color azul; todo evocando al momento en que salió el disco al mercado.

Ambos modelos de Vans tienen la misma ilustración, sólo que unos la portan en un costado mientras que otros en el frente de los tenis.

¿Los tenis de Metallica y Vans estarán disponibles en México?

México es uno de los países con mayor fanaticada de Metallica, sería lógico que los tenis de Vans estuvieran disponibles en nuestro país.

No obstante, los tenis de Metallica y Vans no serán vendidos en tiendas de México, de hecho no estarán en ninguna tienda física.

Los modelos son exclusivo de la tienda virtual de Metallica, así como de Vans Family, el servicio de miembros de la mencionada marca.

Tenis Metallica x Vans (Metallica/Vans)

Para tener tu par deberás de comprarlos directamente en https://www.metallica.com/store/vans/ ; la tienda hace envíos a todo el mundo, incluido México.

Los Classic Slip-On tendrán un costo de 75 dólares (1500 pesos) , mientras que los Sk8-Hi costarán 85 dólares (1700 pesos) , más gastos de envío.

Los tenis de Metallica y Vans estarán disponibles a partir del 26 de julio a las 11 de la mañana (CDMX), sus unidades serán limitadas.

Se espera que ese mismo día se agoten todos los pares.

Con información de Metallica.