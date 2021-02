👀El karma tarde o temprano les llega a todos.



Metallica tocó para la BlizzCon, transmitida por Twitch, y la propia plataforma tuvo que tapar la música por derechos de autor.



En vez de For Whom The Bell Tolls tuvimos unas simpáticas campanitas como de ascensor.



👋🏼Hola Napster https://t.co/v01Cz3cuDD

— Pogopedia (@Pogopedia) February 23, 2021