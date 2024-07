Luego de que su video en el Metro CDMX se hiciera viral, Luna Bella -de 32 años de edad- aprovechó la atención en redes sociales para promocionar su canción Super Puta.

La canción de Luna Bella, Super Puta, se estrenó en su canal de YouTube el pasado 30 de abril del 2024.

Para quienes se quedaron con ganas de más tras el video viral del Metro CDMX, aquí te dejamos la letra de Super Puta, la canción de Luna Bella.

Letra de Super Puta, la canción de Luna Bella

El pasado 6 de julio 2024, Luna Bella se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar un video XXX grabado en el Metro CDMX.

Aunque Luna Bella fue denunciada por grabar contenido para adultos en el Metro CDMX, la actriz de contenido para adultos aprovechó la mala fama que se ganó.

Pues a través de sus cuentas oficiales en redes sociales como X e Instagram, la también youtuber mexicana comenzó a promocionar su canción Super Puta.

La cual estrenó en su canal de YouTube el pasado martes 30 de abril 2024, y actualmente cuenta más de 130 mil reproducciones y mil me gusta.

La letra de Super Puta de Luna Bella no está en línea, por lo que si la quieres cantar, aquí te la compartimos:

“A coger y mamar que el mundo se va a acabar

Y si si acaba, que acabe en mis tetas

Si fuera una chica superpoderosa sería Super Puta, Super Puta

Si fuera una chica superpoderosa sería Super Puta

Super poderosa

Super culona

Super chichona

Super Puta

Super Puta

Se llega la party

Puesta para el bellakeo

Gracias a mis dotes, hoy me cojo a quien yo quiero

Porque me mama, me encanta, me fascina

Vergas grandes, panochas y orgías

Soy una zucarita, lléname de leche la carita

Siempre en cuatro como perrita

Dale duro hasta que se derrita

Siempre con mis nenas trans llego bien puta y para el tabledance

Me subo al tubo me pongo a perrear

Ves mi culo y tu quincena me la quieres dar, dar, dar

Mételo, sacalo, mételo, sacalo

Mételo, sacalo, mételo, sacalo

Si fuera una chica superpoderosa sería Super Puta, Super Puta

Si fuera una chica superpoderosa sería Super Puta

Super poderosa

Super culona

Super chichona

Super Puta

Super Puta

Se la mamo y me la va a mamar

De un squirt te voy salpicar

La noche está por empezar

Trae unos amiguitos para intercambiar

Se la mamo y me la va a mamar

De un squirt te voy salpicar

La noche está por empezar

Trae unos amiguitos para intercambiar

Porque le encantan mis posiciones

Porque le encantan mis posiciones

Mételo, sacalo, mételo, sacalo

Mételo, sacalo, mételo, sacalo

Y soy tan puta pero tan puta que sudo semen

Y no soy más puta porque no tengo otro agujero

Y ya llegó, ya esta aquí, la mamá de las putas

Mujer Luna Bella

Super Puta, la canción de Luna Bella (captura de pantalla)

¿Luna Bella tiene más canciones además de Súper Puta?

A pesar de que Luna Bella no es reconocida como cantante, la actriz habría lanzado 7 canciones, las cuales se encuentran en Spotify.

De acuerdo con la plataforma de música en streaming, donde tiene 4 mil 311 oyentes mensuales, los siete audios de Luna Bella son:

Suculenta: 172 mil 179 reproducciones

Súper Puta: 5 mil 977 reproducciones

La Trompeta: 84 mil 999 reproducciones

Usa: 54 mil 315 reproducciones

Priv.

Como Helado: 2 mil 881reproducciones

Ardiente: 5 mil 689 reproducciones

Cabe mencionar que se desconoce el contenido de estas supuestas canciones de Luna Bella, además de que ninguna cuenta con letra en la plataforma.