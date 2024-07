Luna Bella causó controversia con el video XXX del Metro CDMX, donde se ve que logra un squirt en pleno vagón, pero ¿qué es?

Verónica Coronado, como es el nombre de Luna Bella, fue de las primeras creadoras de contenido que comenzaron a hablar temas sexuales en redes sociales.

Se sabe que además de hacer contenido pornográfico, Luna Bella también se dedicó a la prostitución por años y es una de las personas más abiertas para hablar de sexo -antes de que en redes se censurara ese contenido-.

Es por ello, que se conoce que Luna Bella es de las actrices porno -mexicanas- que es reconocida por la cantidad de squirts que se avienta en sus contenidos, de modo que en el Metro de CDMX no podía faltar.

El squirt que logró Luna Bella en su video XXX en Luna Bella, es también conocido como eyaculación femenina, pero la realidad es que no es lo mismo.

El squirt es la reacción del cuerpo femenino a “la estimulación sexual” y consiste en que las mujeres “expulsan un chorro de líquido”.

Aunque se cree que el squirt es la eyaculación femenina, la realidad es que no es lo mismo, pues incluso puede haber la expulsión del líquido y aparte la eyaculación.

Para entender mejor la diferencia y qué es el squirt, debes saber que este sale por la uretra, es decir, el mismo orificio por donde sale la orina.

Y no, no pienses que es orina, pues el squirt aunque sale por el mismo sitio, es un “liquido que no huele y no mancha”.

Una señal de que el squirt está a punto de suceder, es cuando la mujer tiene la sensación de querer orinar al momento de la estimulación sexual.

Por otra parte, debes saber que el squirt sucede por la estimulación en las áreas sexuales y puede pasar sin tener un orgasmo.

En cambio, la eyaculación femenina sucede segundos antes del orgasmo, y se trata de un “fluido denso y blanquecino”, que no sale a chorro como el squirt.

Memes de Luna Bella en su video XXX bañando a todos en Metro CDMX con su squirt

Luna Bella bautizó a más de uno en su video XXX en el Metro CDMX con su squirt, y los memes reaccionan al aguacero de la actriz porno.

Así como hay reacciones misóginas a Luna Bella, tampoco faltan los memes graciosos que dan descripción al squirt que tuvo en el video XXX en el Metro CDMX, así que te dejamos los mejores:

