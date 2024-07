Jorge López Villegas, conocido como el Sr. Indomable, el que sale de policía en el video de Luna Bella, no ve ninguna falta en haber tenido sexo en el Metro CDMX, pese que es servidor público.

Se decía que el policía del video de Luna Bella era servidor público e incluso lo habían suspendido, y resultó que sí y que no se arrepiente porque no ve ninguna falta.

Según lo dicho por el Señor Indomable -de 32 años de edad- lo hizo fuera de su horario laboral y con un disfraz, de modo que no está cometiendo ninguna infracción porque además, nadie se quejó cuando grababa con Luna Bella.

Policía del video de Luna Bella no ve nada malo en haber tenido sexo en el Metro CDMX, pese a que es servidor público

El policía del video de Luna Bella, conocido como Sr. Indomable, fue cuestionado sobre haber tenido sexo en el Metro CDMX -un lugar público- y negó ver que haya cometido un error.

Como contexto, el policía efectivamente sí es policía y pertenece a los Zorros, que son de la Unidad de Policía Metropolitana (UPM), por ello llamó mucho más la atención el video con Luna Bella, pues es servidor público.

Luna Bella con el policía que sale en su video. (@srindomable_ / Instagram)

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el policía del video XXX en el Metro CDMX se dijo no arrepentido de haberse grabado, pues no cree haber cometido ninguna falta ni por ser servidor público.

“Hasta donde yo sé el tener relaciones no está prohibido (...) si hay una denuncia sí, pero no hubo nada, fue consensuado”. Policía del video de Luna Bella.

Según los argumentos del policía, estaba fuera de horario laboral, el uniforme es un disfraz, además de que no incomodaron a nadie en el vagón del Metro CDMX; de otro modo, “hubieran jalado la palanca”.

“No había niños, señoras, si en ese caso hubiera sido, hubieran jalado la palanca de emergencia (...) fue en la noche. No dieron permiso especial”. Policía del video de Luna Bella.

Policía del video de Luna Bella sigue trabajando pese al escándalo por tener sexo en el Metro CDMX

El policía del video de Luna Bella no solo no ve grave haber tenido sexo en el vagón del Metro CDMX, sino que hasta aseguró que no ha sido sancionado.

El 9 de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que “el hombre que aparece en un video” cometiendo “actos sexuales” sí es personal activo de la SSC, por ello, ordenó su suspensión.

“Se le solicitó rendir su declaración y se determinó proceder con su suspensión preventiva”. Comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, el policía que se grabó con Luna Bella negó haber sido notificado de dicha suspensión y hasta aseguró que ya se asesoró con un abogado en caso de que quieran multarlo.

“No me han notificado nada, yo he ido a trabajar, sé por otras instancias que estoy suspendido, pero no sé, sé que estoy en investigación. La Secretaría no me ha notificado”. Policía del video de Luna Bella.

Finalmente, el policía del video de Luna Bella dijo creer que no merecía quedarse sin empleo por tener sexo en el Metro CDMX, pues señaló que tiene excelente desempeño y reconocimientos por su labor otorgados por Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum.