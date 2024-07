¿Luna Bella se arrepiente? La modelo de OnlyFans rompe el silencio sobre la polémica por el video íntimo que grabó en el Metro de la CDMX.

El nombre de Luna Bella -de alrededor de 32 años de edad- se convirtió en tendencia luego de que se difundió un video XXX grabado dentro de un vagón del metro de Ciudad de México.

El video pornográfico de inmediato generó gran polémica en las redes sociales y es que se dio a conocer que Luna Bella había infringido el reglamento del Metro de la CDMX.

En medio de la polémica, Luna Bella rompió el silencio y envió un mensaje a todos sus seguidores.

Luna Bella aseguró que no se arrepiente de haber grabado el video porque ya no tiene “nada que perder” ya que con sus acciones ha podido cumplir su sueño: que su familia no tenga que sufrir lo que vivió ella.

Tras grabar video íntimo en el Metro de la CDMX, Luna Bella asegura que ya no tiene nada que perder

Verónica Coronado -mejor conocida como Luna Bella- es una conocida influencer que realiza contenido para adultos.

Sin embargo su nombre se convirtió en tendencia luego de que grabó un video íntimo en las instalaciones del Metro de la CDMX.

Luna Bella (@lunnabeella / Instagram)

Tras la viralización de las imágenes, usuarios exigieron que se sancionara a Luna Bella por grabar contenido sexual dentro del transporte público.

A través de su canal de Telegram, Luna Bella se pronunció sobre las críticas que ha recibido tras grabarse teniendo relaciones sexuales dentro del Metro de la CDMX.

Luna Bella dejó en claro que no se victimiza, pero siente que ya no tiene nada que perder después de todo lo que ha vivido.

“Sin victimizarme y sin llorar diré que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder” Luna Bella

En su mensaje, Luna Bella recordó que le ha tocado vivir varias cosas por lo que su reputación se encuentra en los suelos.

“Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres. Mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo. Me he explotado por años para cumplir mis sueños. Muchos años se los entregué a mi familia. Ya no creo en el amor de pareja. Perdí la fe en los hombres. Mi dignidad y mi reputación está por los suelos” Luna Bella

Luna Bella aseguró que ya solo le falta ver a su hermana menor casarse, a otra de sus hermanas terminar su carrera y ver feliz a sus perros rescatados en los terrenos que compró para ellos.

“Ya lo único que me falta es ver a mi hermana la más chica que le acaban de pedir matrimonio, vestida de blanco. Yo fui la madrina de vestido.Ya solo me falta ver a otra de mis hermanas terminar su carrera de administración de empresas. Ya le falta un año. Y también me falta ver a mis perros rescatados felices corriendo en libertad por los grandes terrenos que compré para ellos” Luna Bella

Luna Bella (@mujerlunabella / X )

Luna Bella asegura que no se arrepiente tras grabarse en el Metro de la CDMX

En su publicación, Luna Bella dejó en claro que si después de ver eso se va de este mundo, se iría en paz.

Ya que lo cumplió su promesa de hacer lo que fuera necesario para que a su familia no le faltará nada.

“Ya después de eso, si me voy de esta tierra, me iré con una sonrisa, en paz, sabiendo que cumplí mi palabra de mujer en hacer lo que fuera necesario porque a los míos no les faltara nunca lo que a mí me faltó” Luna Bella

Luna Bella aseguró que no se arrepiente de sus acciones, pues ha logrado sacar a su familia de la pobreza y ahora ellos están felices y tranquilos.

“Un hogar, apoyo y amor, los saqué de la pobreza y los ayudé a ser alguien en la vida, ahora están felices y tranquilos. He dado mi vida por ellos y no me arrepiento” Luna Bella

Luna Bella (@lunnabeella / Instagram)

A Luna Bella ya no le importa lo que pase con ella porque ya cumplió su objetivo en esta vida

En su mensaje, Luna Bella recordó que siempre se ha tenido que enfrentar a las críticas.

“En la infancia me hacían bullyng por ser pobre, en la adolescencia por ser fea, después en la universidad por ser teibolera y buscar el dinero a mi manera para terminar mis estudios y darle estudios a mis 5 hermanos y ayudar a mi madre” Luna Bella

Luna Bella aseguró que ahora ya las críticas se le resbalan porque ya se encuentra acostumbrada a que la gente hable sobre ella.

“Después por mi forma de ser tan sin filtros y ahora por atreverme y trabajar, haciendo contenido diferente, grotesco pero auténtico y real para mi plataforma. Así que esta funa se me resbala, años en las polémicas, ya estoy acostumbrada, recuerden que de algo tengo que vivir” Luna Bella

En su publicación, Luna Bella dejó en claro que ya no le importa lo que pase con ella, pues ya logró su objetivo: darle una mejor vida a su familia.

“He logrado por los míos todo lo que me he propuesto, ya de ahora en adelante lo que pase conmigo, me da igual. Logré lo principal que fue darles una vida mejor” Luna Bella

Luna Bella (@lunnabeella / Instagram )

Luna Bella agradece a los haters por la publicidad que le dieron tras grabar video íntimo en el Metro CDMX

Luna Bella aseguró que ella seguirá echándole ganas a la vida y siempre buscará la manera de salir adelante sin importar lo que la gente piense o diga.

“Aún así le seguiré echando ganas a la vida, siempre para adelante con la chispa, carisma, actitud y energía que me caracteriza hasta donde tope y hasta donde la vida me alcance” Luna Bella

En su mensaje, Luna Bella destacó que está segura que superará esta situación porque ha podido salir de otras cosas peores.

Luna Bella tachó a la sociedad de “doble moral” por la manera en la que la están criticando.

“Si ya he salido de cosas peores puedo con esto y más, estoy lista para lo que venga, lista para enfrentar las consecuencias de mis actos que no son bien vistos por esta sociedad doble moral” Luna Bella

Además, Luna Bella aseguró que le ha tocado una vida muy dura, pero eso le ha enseñado a poder disfrutar bajo la tormenta.

“La dura vida que me ha tocado me enseñó a bailar y a disfrutar bajo la tormenta” Luna Bella

Luna Bella se disculpó con todos sus seguidores si se sintieron decepcionados, pero aseguró que ella es un ser humano y también comete errores.

“Una disculpa para todos los seguidores que me amaban y sienten que los decepcioné, lo siento soy humano, si me dejan de seguir, entenderé, y solo yo sé mis razones y mi historia, y a todos los que me juzgan, espero que su vida sea perfecta y no tengan cola que les pise” Luna Bella

También, Luna Bella agradeció a sus haters por toda la publicidad que le dieron ya que la usará a su favor.

“Y a los haters gracias por la publicidad que obviamente aprovecharé a mi favor para seguir generando. Los amo a todos y buena vibra” Luna Bella