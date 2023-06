Karely Ruiz está en la Ciudad de México (CDMX), aunque ni explicó para qué, quiso enseñar que se encontraba en la urbe.

A través de una historia en Instagram, Karely Ruiz, la modelo de OnlyFans de 22 años de edad, se compartió de forma muy sensual con ubicación en la CDMX.

Pero ¿qué hace Karely Ruiz en la CDMX? Te platicamos lo que se sabe al respecto.

Como bien se sabe, Karely Ruiz es de Monterrey, Nuevo León, sin embargo, desde el mes de marzo se mudó a la CDMX.

A muchos les resultó muy curioso que Karely Ruiz esté en la Ciudad de México este miércoles 28 de junio, pues no tiene programada ninguna presentación.

Sin embargo, el que la modelo de OnlyFans esté en la capital, no quiere decir que vaya a tener un evento, sino que este es el nuevo sitio donde vive.

De forma muy sensual, Karely Ruiz se compartió cantando ‘Miss Lonely’ de Sech, Justin Quiles, Dímelo Flow y De La Ghetto.

Misma historia que usó para compartir que efectivamente está en la CDMX, aunque más contenta que antes.

Cuando recién se había mudado a la CDMX, había compartido estar muy triste y deprimida porque había dejado a su familia en Monterrey, pero contó que su cambio fue por cuestiones de trabajo.

Karely Ruiz se mostró con ubicación en la CDMX y esto se debe a que ya vive en la capital, aunque reveló que no es que haya salido a conocerla o a pasear.

Desde hace unos meses, Karely Ruiz vive en la CDMX, sin embargo, ha dejado claro que ni siquiera es que esté en su casa, pues tiene tanto trabajo que viaja de un lugar a otro.

En una entrevista que dio a Julio Orozco para su podcast, la modelo de OnlyFans compartió su sobre su vida en CDMX, que relativamente ha sido solo tener una casa, porque no conoce nada.

“La verdad casi no estoy, me la paso viajando, no he disfrutado, pero sí me gustaría quedarme un mes sin trabajar y para conocer”.

Karely Ruiz, modelo de OnlyFans.