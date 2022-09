Karely Ruiz, la todavía modelo de OnlyFans de 21 años, saltó a la fama tras la divulgación de una serie de fotos íntimas que la hicieron viral.

Con apenas 16 años, Karely Ruiz vivió una de las peores experiencias de su vida cuando su exnovio compartió las fotos que rápidamente convirtieron su rostro en uno de los más virales, trayendo con ello distintos ataques.

“Mi exnovio me quemó, difundió fotos íntimas mías, cómo a los 16,17 años. No quise ya nada con él, nos mandábamos fotos y de repente las subió en una cuenta en Facebook, supe que era él porque sólo las tenía él” Karely Ruiz, influencer.

Karely Ruiz sin operaciones. (Especial)

En ese momento, Karely Ruiz se encerró en su mundo debido a las innumerables críticas de la gente, que además le enviaba mensajes a sus padres. Pensó incluso en quitarse la vida.

Sin embargo, la influencer logró salir adelante y sacó provecho de la situación, pues ahora se dedica a vender fotos íntimas con negocios que le permiten sostener a su familia.

Karely Ruiz sin operaciones. (Especial)

5 fotos de Karely Ruiz que la hicieron viral

Luego del episodio que la hizo pensar en suicidarse, Karely Ruiz comenzó a hacerse viral y llegó a la televisión en “Mitad y Mitad”, un programa de Multimedios conducido por Poncho de Nigris que a su vez la llevó a OnlyFans.

Karely Ruiz con vestido rojo de cuero (Instagram)

Actualmente, la modelo cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram, que disfrutan de sus fotos subidas de tono.

Y esta es la razón por la que Karely Ruiz no denunció a su ex por difundir fotos íntimas sin su consentimiento, ya que además de que en su momento no existía la Ley Olimpia, ahora se dedica a vender este contenido.

Karely Ruiz en ajustado conjunto blanco (Instagram)

En Instagram, por ejemplo, tras lo sucedido hubo varias fotos que la hicieron todavía más viral, por ejemplo, en la que usa un ajustado vestido rojo de cuero o en donde luce un top blanco.

Karely Ruiz (Instagram)

Asimismo, la foto de Karely Ruiz con un vestido plateado, así como con un top verde y un pantalón al estilo Selena Quintanilla, cuentan con miles de corazones que hicieron que muchas personas comenzaran a seguirla.

Karely Ruiz en ligero vestido plateado (Instagram)

Hoy en día, Karely Ruiz es considerada una de las mexicanas más populares en OnlyFans y redes sociales, aunque recientemente la influencer compartió que en poco tiempo dejará la plataforma de contenido para adultos.